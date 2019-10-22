У Росії за підозрілих обставин загинув затриманий поліцією футболіст
Іван Вшивков
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Футболіст Іван Вшивков обварився окропом від зірваної в поліцейському відділку опалювальної батареї
У російському Калінінграді за підозрілих обставин загинув у поліцейському відділку 36-річний футболіст черняхівського «Прогресу» Іван Вшивков.
Поліція стверджує, що затримала футболіста за підозрою в хуліганстві. У поліцейському відділку затриманий нібито поводився неадекватно: зірвав відеокамеру спостереження та зірвав батарею опалення. Потерпілого обварило окропом, у наслідку чого той помер у лікарні.
Втім сестра Вшивкова Маріанна розповсюдила в соцмережах заяву, в якій стверджує, що її брата вбили поліціянти.