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    У Росії за підозрілих обставин загинув затриманий поліцією футболіст

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    Іван Вшивков - У Росії за підозрілих обставин загинув затриманий поліцією футболіст
    Іван Вшивков
    Фейсбук

    Футболіст Іван Вшивков обварився окропом від зірваної в поліцейському відділку опалювальної батареї

    У російському Калінінграді за підозрілих обставин загинув у поліцейському відділку 36-річний футболіст черняхівського «Прогресу» Іван Вшивков.

    Поліція стверджує, що затримала футболіста за підозрою в хуліганстві. У поліцейському відділку затриманий нібито поводився неадекватно: зірвав відеокамеру спостереження та зірвав батарею опалення. Потерпілого обварило окропом, у наслідку чого той помер у лікарні.

    Втім сестра Вшивкова Маріанна розповсюдила в соцмережах заяву, в якій стверджує, що її брата вбили поліціянти.

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