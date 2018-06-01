Російську фігуристку Катерину Боброву не пустили в Україну

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Катерина Боброва з чоловіком. Фото з Instagram

Не варто було свого часу олімпійській чемпіонці відвідувати Крим

Олімпійська чемпіонка з Росії Катерина Боброва не змогла відвідати Україну через те, що раніше побувала на території Криму.

Спортсменка прямувала зі своїм чоловіком на ювілей до своєї свекрухи, не знаючи, що їй заборонено в'їжджати на територію нашої країни протягом трьох років.

«Буквально сьогодні вночі ми разом з чоловіком летіли на велике та важливий сімейне свято – до Києва на ювілей його мами, моєї улюбленої свекрухи. І мене не пустили в Україну, так як деякий час тому я була запрошена на зустріч з діточками з «Артека», щоб провести олімпійський урок», - написала Боброва у своєму Instagram.

Далі фігуристка побажала всім миру, але поставила кілька запитань.

«І ось у мене чисто людське питання. Що може бути правильним у даній ситуації? Не їхати спілкуватися з дітьми з різних країн?.. Або відмовлятися від можливості їхати до своєї родини, привітати улюблену маму чоловіка з таким важливим святом, провести два дні в оточенні своєї родини, родини чоловіка? Я вам чесно скажу: у мене немає відповіді на це питання», - зауважила спортсменка.

«Я, на превеликий мій жаль, не зможу приїхати в гості до рідних ще як мінімум три роки», - підсумувала вона.