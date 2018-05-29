Розглянуто проекти будівництва Палаців спорту у 11 містах України

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Фото: ФБУ

Однією з основних вимог до проектів була мінімальна кількість глядацьких місць кожної з арен

11 українських міст 29-го травня представили на розсуд Комісії з відбору об’єктів для надання субвенції з державного бюджету на будівництво палаців спорту свої проекти.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Комісія засідала протягом кількох годин у актовій залі Міністерства молоді та спорту України.

За цей час були розглянуті усі 11 проектів. На нові зали претендують Вінніця, Боратинська ОТГ (Волинської області), Гребінка, Кремінна (Луганської області), Львів, Одеса, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Черавоноград (Львівської області) та Черкаси.

Нагадаємо, що з ініціативи Федерації баскетболу України уряд передбачив у бюджеті 2018-го року 150 мільйонів гривень на будівництво та реконструкцію спортивних арен в Україні.

Абсолютно усі проекти спортивних залів, які сьогодні розглядалися комісією багатофункціональні, однак кожен з них має можливість приймати баскетбольні матчі найвищого рівня.

Оцінювання об’єктів відбувалось по основним критеріям відповідно до постанови КМУ.

Однією з основних вимог до проектів була мінімальна кількість глядацьких місць кожної з арен, яка складає 2500 уболівальників, що у перспективі дасть можливість українським клубам брати участь у Єврокубках.

Остаточне рішення щодо міст, які отримають державну субвенцію буде прийнято комісією протягом найближчих трьох днів.