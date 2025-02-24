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Загинула у рідному Маріуполі у перші дні війни. Згадаймо Вікторію Подолянську

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Загинула у рідному Маріуполі у перші дні війни. Згадаймо Вікторію Подолянську
Вікторія народилась у місті Маріупол
колаж: glavcom.ua

У захисниці залишилися чоловік Андрій та син Микита

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вікторію Подолянську.

Сержант Подолянська Вікторія Георгіївна загинула 14 березня 2022 року під час боїв за Маріуполь від поранення несумісного з життям. Про це повідомила Мангушська територіальна громада.  

Вікторія народилась 26 вересня 1985 року у місті Маріуполь. Проходила службу у Другому відділі Маріупольського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на посаді інструктора управління з 2015 року.

Подолянська проходила службу в Другому відділі Маріупольського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на посаді інструктора управління
Подолянська проходила службу в Другому відділі Маріупольського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на посаді інструктора управління
фото: Мангушська територіальна громада

Поховали Вікторію на Старокримському кладовищі у Маріуполі.

Вікторія народилась у місті Маріуполь
Вікторія народилась у місті Маріуполь
малюнок Олени Білозерської

У захисниці залишилися чоловік Андрій та син Микита.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна смерть українці Україна хвилина мовчання

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