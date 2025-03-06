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Як купити квитки на матч плей-оф Ліги націй Україна — Бельгія: усі деталі

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Як купити квитки на матч плей-оф Ліги націй Україна — Бельгія: усі деталі
Гра Україна – Бельгія пройде 20 березня
зображення: УАФ

Вартість одного квитка стартує від 30 євро

Триває продаж квитків на поєдинок плей-оф Ліги націй-2024/2025 Україна – Бельгія, який відбудеться 20 березня (початок – о 20:45 за місцевим часом) в іспанському місті Мурсія на стадіоні Enrique Roca De Murcia. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Один уболівальник може придбати до чотирьох квитків. Вартість одного квитка стартує від 30 євро.

Умови придбання квитків:

  • перейти за посиланням;
  • зареєструватися, вказавши латинськими літерами свої ім’я та прізвище, номер мобільного телефону, електронну адресу, номер та серію паспорту (ID-документу);
  • обрати бажану категорію та кількість квитків;
  • внести дані кожного вболівальника;
  • обрати спосіб оплати. Звертаємо увагу, що в перші два дні з початку продажу квитки можна буде придбати лише за криптовалюту. Потім буде додано інші способи оплати;
  • на вказану під час купівлі електронну адресу надійде квиток, який необхідно буде роздрукувати перед матчем або завантажити на мобільний телефон.

Зазначається, що квитки обміну та поверненню не підлягають.

Для дітей до шести років вхід на стадіон безкоштовний без надання окремого місця.

Квитки потрібно роздрукувати в хорошій якості для швидкого зчитування штрих-коду при вході на стадіон. Або ж можна це зробити з екрану телефона, тож налаштуйте яскравість вашого пристрою на 100%, розмістивши QR-код у верхній частині екрану. 

Зчитування кодів на квитках буде відбуватися за допомогою ручних сканерів. Підготуйте квиток заздалегідь та після сканування будьте готові до перевірки ваших речей.

Ворота стадіону відчиняються за дві години до початку матчу. 

Нагадаємо, у ФІФА обговорюють можливість одноразового розширення чемпіонату світу 2030 року з 48 до 64 команд на честь століття турніру. 

З ініціативою щодо збільшення кількості команд-учасниць виступив делегат із Уругваю, де пройшов перший чемпіонат світу з футболу у 1930 році.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно назвав пропозицію «цікавою і такою, яка заслуговує на ретельний аналіз». При цьому наголошується, що ідея, найімовірніше, не буде схвалена іншими членами ради ФІФА.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Ліга націй

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