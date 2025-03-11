Чемпіонат України. «Шахтар» не зміг перемогти «Карпати»

«Шахтар» володів перевагою протягом гри, однак так і не зумів забити «Карпатам»

У Львові з рахунком 0:0 завершився поєдинок 21-го туру Української Прем'єр-ліги між «Карпатами» та донецьким «Шахтарем». Про це повідомляє «Главком».

«Шахтар» володів перевагою протягом гри, однак так і не зумів забити м'яч у ворота «Карпат». У другому таймі у складі «гірників» дебютував новачок команди Аліссон.

«Карпат» – «Шахтар» 0:0

Свій наступний поєдинок «Шахтар» проведе 29 березня проти «Оболоні».

Турнірна таблиця чемпіонату України: топ-5

«Динамо» – 51 очко (21 матч) «Олександрія» – 47 (21) «Шахтар» – 41 (20) «Полісся» – 34 (21) «Кривбас» – 32 (19)

Нагадаємо, у рамках 21-го туру чемпіонату України київське «Динамо» не змогло перемогти луганську «Зорю» та втратило важливі очки у боротьбі за чемпіонство.

«Зоря» підходила до поєдинку, маючи за плечима дві поспіль перемоги та піднявшись на поточне шосте місце в турнірній таблиці. Але й «Динамо» також не мало наміру втрачати очки та гандикап над переслідувачами – тим паче, трохи раніше «Олександрія» здобула перемогу й наблизилася до «біло-синіх» у турнірній таблиці.

Дебют поєдинку вийшов вогняним. Уже на 2-й хвилині гості відкрили рахунок у матчі. Пройшла атака лівим флангом, пішла передача в центр штрафного майданчика, і Будківський несильним ударом поцілив точно в кут – 0:1.

За кілька хвилин рахунок був рівним. Буяльський класним пасом із центральної зони вивів до воріт Ваната, той за рахунок швидкості випередив Джордана та поцілив у нижній кут воріт – 1:1.

Але нічийним рахунок залишався недовго. На 9-й хвилині луганчани знову ж таки вийшли вперед. Цього разу до взяття воріт призвела подача з кутового: захисники взагалі забули за Джордана, який із центру штрафного майданчика головою пробив, а Нещерет, викинувши руки, лише перевів м'яча під поперечину – 1:2.

На 71-й хвилині рахунок знову став рівним. Кабаєв зробив забігання на лівому куті штрафного майданчика, м'яко накинув м'яч до воротарського майданчика, де Пономаренко підставив голову та пробив повз воротаря – 2:2.

Практично відразу Шапаренко мав чудову нагоду вивести «Динамо» вперед, але після скидки від Буяльського пробив від правого кута штрафного майданчика повз дальню стійку. Останні хвилини пройшли в запеклій боротьбі, динамівці більше володіли м'ячем, але при цьому перед самим фінальним свистком Мічин цілком міг виривати для «Зорі» перемогу, однак після подачі з кутового пробив повз стійку.

«Динамо» – «Зоря» – 2:2

Голи: Ванат (5), Пономаренко (71) – Будківський (2), Джордан (9).

Свій наступний матч «Динамо» проведе 29 березня, коли зустрінеться на виїзді з львівським «Рухом».