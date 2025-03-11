Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чемпіонат України. «Шахтар» не зміг перемогти «Карпати»

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чемпіонат України. «Шахтар» не зміг перемогти «Карпати»
Донеччани втратили очки у Львові

«Шахтар» володів перевагою протягом гри, однак так і не зумів забити «Карпатам»

У Львові з рахунком 0:0 завершився поєдинок 21-го туру Української Прем'єр-ліги між «Карпатами» та донецьким «Шахтарем». Про це повідомляє «Главком».

«Шахтар» володів перевагою протягом гри, однак так і не зумів забити м'яч у ворота «Карпат». У другому таймі у складі «гірників» дебютував новачок команди Аліссон.

«Карпат» – «Шахтар» 0:0

 Свій наступний поєдинок «Шахтар» проведе 29 березня проти «Оболоні».

Турнірна таблиця чемпіонату України: топ-5

  1. «Динамо» – 51 очко (21 матч)
  2. «Олександрія» – 47 (21)
  3. «Шахтар» – 41 (20)
  4. «Полісся» – 34 (21)
  5. «Кривбас» – 32 (19)

Нагадаємо, у рамках 21-го туру чемпіонату України київське «Динамо» не змогло перемогти луганську «Зорю» та втратило важливі очки у боротьбі за чемпіонство. 

«Зоря» підходила до поєдинку, маючи за плечима дві поспіль перемоги та піднявшись на поточне шосте місце в турнірній таблиці. Але й «Динамо» також не мало наміру втрачати очки та гандикап над переслідувачами – тим паче, трохи раніше «Олександрія» здобула перемогу й наблизилася до «біло-синіх» у турнірній таблиці.

Дебют поєдинку вийшов вогняним. Уже на 2-й хвилині гості відкрили рахунок у матчі. Пройшла атака лівим флангом, пішла передача в центр штрафного майданчика, і Будківський несильним ударом поцілив точно в кут – 0:1.

За кілька хвилин рахунок був рівним. Буяльський класним пасом із центральної зони вивів до воріт Ваната, той за рахунок швидкості випередив Джордана та поцілив у нижній кут воріт – 1:1.

Але нічийним рахунок залишався недовго. На 9-й хвилині луганчани знову ж таки вийшли вперед. Цього разу до взяття воріт призвела подача з кутового: захисники взагалі забули за Джордана, який із центру штрафного майданчика головою пробив, а Нещерет, викинувши руки, лише перевів м'яча під поперечину – 1:2.

На 71-й хвилині рахунок знову став рівним. Кабаєв зробив забігання на лівому куті штрафного майданчика, м'яко накинув м'яч до воротарського майданчика, де Пономаренко підставив голову та пробив повз воротаря – 2:2.

Практично відразу Шапаренко мав чудову нагоду вивести «Динамо» вперед, але після скидки від Буяльського пробив від правого кута штрафного майданчика повз дальню стійку. Останні хвилини пройшли в запеклій боротьбі, динамівці більше володіли м'ячем, але при цьому перед самим фінальним свистком Мічин цілком міг виривати для «Зорі» перемогу, однак після подачі з кутового пробив повз стійку.

«Динамо» – «Зоря» – 2:2

Голи: Ванат (5), Пономаренко (71) – Будківський (2), Джордан (9).

Свій наступний матч «Динамо» проведе 29 березня, коли зустрінеться на виїзді з львівським «Рухом».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК Карпати ФК «Шахтар»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У березні Україна зіграє проти Північної Ірландії та Норвегії
Юнацька збірна України з футболу проведе два спаринги у березні
Вчора, 18:54
У Марка-Андре та Даніели є двоє дітей
Воротар «Барселони» розійшовся з дружиною, бо вона йому зраджувала? Відповідь тер Стегена
Вчора, 15:12
Воротар Кожухар вже не зміг чимось допомогти своїй команді
Український нападник забив фантастичний гол із центру поля (відео)
7 березня, 15:33
Кожен гравець написав на своїй футболці позивний воїна, який захищав Україну і став її героєм
«Шахтар» емоційною акцією вшанував пам'ять полеглих героїв
6 березня, 20:21
«Інтер» володів перевагою протягом всього поєдинку
Ліга чемпіонів. «Інтер» здобув впевнену перемогу над «Фейєнордом»
5 березня, 21:40
Лізбет Овалле та її неймовірний стрибок
Мексиканська футболістка забила фантастичний гол ударом «скорпіона» (відео)
5 березня, 18:34
Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних
Фінал чемпіонату світу з футболу у 2026 році вперше пройде з музичним шоу у перерві
5 березня, 18:11
В 1/8 фіналу зіграють 16 клубів: вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів і вісім переможців стикових матчів
Вечір футболу: де дивитися трансляції матчів 1/8 Ліги чемпіонів
4 березня, 19:58
«Боруссія» проходить до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після нічиєї
«Боруссія» проходить до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після нічиєї
19 лютого, 23:55

Новини

Підсумки ігрового дня в чемпіонаті України з футболу
Підсумки ігрового дня в чемпіонаті України з футболу
Чемпіонат України. «Шахтар» не зміг перемогти «Карпати»
Чемпіонат України. «Шахтар» не зміг перемогти «Карпати»
Ледь не побилися. Між гравцями «Динамо» виникла сварка після гри з «Зорею»
Ледь не побилися. Між гравцями «Динамо» виникла сварка після гри з «Зорею»
Став відомий склад юнацької збірної України з футболу на турнір чотирьох націй у Румунії
Став відомий склад юнацької збірної України з футболу на турнір чотирьох націй у Румунії
«Динамо» втратило важливі очки у грі з «Зорею»
«Динамо» втратило важливі очки у грі з «Зорею»
«Реал» продовжив контракт з 18-річним українським голкіпером
«Реал» продовжив контракт з 18-річним українським голкіпером

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 березня 2025
57K
У провінції Канади повністю заблоковано постачання торгового гіганта США
33K
Угорський депутат, який зірвав виступ Орбана, за день назбирав гроші на штраф
13K
Перемовини в Саудівській Аравії. Польський прем'єр звернувся до України та США
7525
Делегації США та України в Саудівській Аравії оголосили перерву: перші коментарі

Новини

Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
Сьогодні, 20:58
Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Сьогодні, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
Вчора, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua