Салах, Фірміно та Мане стали найрезультативнішим тріо в історії Ліги чемпіонів

Встановлено новий рекорд турніру

Тріо «Ліверпуля» в складі Мохамеда Салаха, Роберто Фірміно та Садіо Мане встановило рекорд за найбільшою кількістю голів у розіграші Ліги чемпіонів серед атакувальних ліній. Гол, який забив Мане в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти «Роми», став 29-м для форвардів «Ліверпуля» в цьому сезоні,



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Фірміно - Мане - Салах стали найрезультативнішим тріо в історії Ліги чемпіонів

Встановлено новий рекорд турніру

Тріо «Ліверпуля» в складі Мохамеда Салаха, Роберто Фірміно та Садіо Мане встановило рекорд за найбільшою кількістю голів у розіграші Ліги чемпіонів серед атакувальних ліній.

Гол, який забив Мане в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти «Роми», став 29-м для форвардів «Ліверпуля» в цьому сезоні, повідомляє Mister Chip.

Таким чином, атакувальне тріо «червоних» побило рекорд, який належав мадридському BBC – Бейлу, Бензема та Кріштіану Роналду.

У Лізі чемпіонів 2013/14 вони забили на трьох 28 м'ячів у ворота суперників «Реала».

На один гол менше забила атака «Барселони» Мессі-Суарес-Неймар у розіграші Ліги чемпіонів 2014/15, а 23 м'ячі – каталонське тріо Клюйверт-Рівалдо-Луїс Енріке в сезоні 1999/00.

Наразі в матчі «Рома» – «Ліверпуль» триває другий тайм. Рахунок – 2:2.

Джерело: Футбол 24