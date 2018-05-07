Селезньов допоміг супернику з автоголом, але це не врятувало його команду від поразки

Після 32-х турів «Акхісар» посідає 14-ту сходинку в турнірній таблиці

Український нападник «Акхісару» Євген Селезньов з’явився на полі з перших хвилин у домашньому матчі турецької Суперліги проти «Галатасараю». Про це інформує прес-служба Федерації футболу України. Пропустивши два швидкі голи й не реалізувавши пенальті, господарі зуміли скоротити відставання в рахунку до мінімуму



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Євген Селезньов

Після 32-х турів «Акхісар» посідає 14-ту сходинку в турнірній таблиці

Український нападник «Акхісару» Євген Селезньов з’явився на полі з перших хвилин у домашньому матчі турецької Суперліги проти «Галатасараю».

Про це інформує прес-служба Федерації футболу України.

Пропустивши два швидкі голи й не реалізувавши пенальті, господарі зуміли скоротити відставання в рахунку до мінімуму зусиллями Селезньова.

Саме після його удару й рикошету захисник Азіз протиснув м’яч у власні ворота.

Утім, на більше команда українця, який відіграв до фінального свистка, не спромоглася. 1:2.

Після 32-х турів «Акхісар» посідає 14-ту сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 36 пунктів.

Додамо, що після свого січневого переходу з «Карабюкспору» Євген Селезньов провів у складі «Акхісару» 20 матчів, забив дев’ять м'ячів та віддав два результативні паси.