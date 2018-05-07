Селезньов допоміг супернику з автоголом, але це не врятувало його команду від поразки
- Сьогодні, 08:35
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Після 32-х турів «Акхісар» посідає 14-ту сходинку в турнірній таблиці
Український нападник «Акхісару» Євген Селезньов з’явився на полі з перших хвилин у домашньому матчі турецької Суперліги проти «Галатасараю».
Про це інформує прес-служба Федерації футболу України.
Пропустивши два швидкі голи й не реалізувавши пенальті, господарі зуміли скоротити відставання в рахунку до мінімуму зусиллями Селезньова.
Саме після його удару й рикошету захисник Азіз протиснув м’яч у власні ворота.
Утім, на більше команда українця, який відіграв до фінального свистка, не спромоглася. 1:2.
Після 32-х турів «Акхісар» посідає 14-ту сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 36 пунктів.
Додамо, що після свого січневого переходу з «Карабюкспору» Євген Селезньов провів у складі «Акхісару» 20 матчів, забив дев’ять м'ячів та віддав два результативні паси.