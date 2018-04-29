Селезньов не допоміг своїй команді виграти матч чемпіонату Туреччини

Євген відіграв увесь поєдинок, але не забив

У 31-му турі турецької Суперліги «Акхісар» українського нападника розійшовся миром із «Малатьяспором». Євген Селезньов вийшов на поле з перших хвилин і відіграв повний поєдинок, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Проте відзначитися результативними діями українець не зумів. Зустріч завершилася внічию —



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Євген Селезньов в атаці

Євген відіграв увесь поєдинок, але не забив

У 31-му турі турецької Суперліги «Акхісар» українського нападника розійшовся миром із «Малатьяспором».

Євген Селезньов вийшов на поле з перших хвилин і відіграв повний поєдинок, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Проте відзначитися результативними діями українець не зумів. Зустріч завершилася внічию — 0:0.

Наразі «Акхісар» посідає 12-ту сходинку таблиці турецького чемпіонату, маючи у своєму активі 36 очок.

Нагадаємо, що після свого січневого переходу з «Карабюкспору» Селезньов зіграв у складі нової команди 19 матчів, забив дев’ять м'ячів і віддав три результативні передачі.

Раніше Селезньов не забив пенальті у матчі чемпіонату Туреччини.