Селезньов не допоміг своїй команді виграти матч чемпіонату Туреччини
- Вчора, 17:13
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Розсилка
Євген Селезньов в атаці
Євген відіграв увесь поєдинок, але не забив
У 31-му турі турецької Суперліги «Акхісар» українського нападника розійшовся миром із «Малатьяспором».
Євген Селезньов вийшов на поле з перших хвилин і відіграв повний поєдинок, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
Проте відзначитися результативними діями українець не зумів. Зустріч завершилася внічию — 0:0.
Наразі «Акхісар» посідає 12-ту сходинку таблиці турецького чемпіонату, маючи у своєму активі 36 очок.
Нагадаємо, що після свого січневого переходу з «Карабюкспору» Селезньов зіграв у складі нової команди 19 матчів, забив дев’ять м'ячів і віддав три результативні передачі.
Раніше Селезньов не забив пенальті у матчі чемпіонату Туреччини.