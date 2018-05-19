Селезньов знову допоміг своїй команді виграти у чемпіонаті Туреччини

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Фото akhisarspor.com.tr

А от клуб Кучера та Кравця програв

У заключному турі турецької Суперліги «Акхісар» з Євгеном Селезньовим святкував перемогу, а «Кайсеріспор» з Олександром Кучером та Артемом Кравцем програв.

«Акхісар» удома приймав «Османліспор» і переміг аутсайдера з рахунком 2:1, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Селезньов відіграв повний матч, а його команда із 42-ма пунктами фінішувала 11-ою.

«Кайсеріспор», за який весь поєдинок відіграли Артем Кравець та Олександр Кучер, на виїзді поступився «Єні Малатьяспор» - 2:3.

Команда українців, маючи 44 пункти, закінчила чемпіонат на дев’ятій позиції.

У цьому сезоні Олександр Кучер провів у складі «Кайсеріспору» 27 матчів та відзначився однією гольовою передачею.

Артем Кравець після свого січневого переходу з київського «Динамо» встиг зіграти за «Кайсеріспор» 14 поєдинків, в яких забив чотири м'ячі.

Євген Селезньов також у січні змінив команду. Із того часу форвард провів за «Акхісар» 22 зустрічі, забив 10 м’ячів та віддав два результативні паси.