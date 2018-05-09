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    Селезньов: Звичайно, приємно бути в збірній України

    Останній матч за національну команду форвард провів в червні минулого року
    Нападник турецького «Акхісар» Євген Селезньов зізнався, що радий виклику в збірну України на товариські матчі з Марокко і Албанією. Про це форвард заявив в ефірі «ФутболNEWS». «Звичайно, приємно бути викликаним до збірної України. Мені подзвонили і сказали, що прийде лист. Зараз у нас на черзі фінальний матч Кубка
    • Сьогодні, 18:10
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    Євген Селезньов. Фото: ФФУ
    Євген Селезньов. Фото: ФФУ

    Останній матч за національну команду форвард провів в червні минулого року

    Нападник турецького «Акхісар» Євген Селезньов зізнався, що радий виклику в збірну України на товариські матчі з Марокко і Албанією.

    Про це форвард заявив в ефірі «ФутболNEWS».

    «Звичайно, приємно бути викликаним до збірної України. Мені подзвонили і сказали, що прийде лист. Зараз у нас на черзі фінальний матч Кубка Туреччини проти «Фенербахче». А потім зустріч з «Кайсеріспором», ось після неї і обговоримо склад збірної з Артемом Кравцем і Олександром Кучером (обидва грають за «Кайсеріспор»)», - сказав Євген.

    Зазначимо, що матч проти Марокко відбудеться 31 травня, а зустріч з Албанією пройде 2 червня.

    Нагадаємо, в двох матчах півфіналу кубка Туреччини Селезньов забив три м'ячі у ворота «Галатасарая».

    Джерело: xsport.ua

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