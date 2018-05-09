Селезньов: Звичайно, приємно бути в збірній України

Останній матч за національну команду форвард провів в червні минулого року

Нападник турецького «Акхісар» Євген Селезньов зізнався, що радий виклику в збірну України на товариські матчі з Марокко і Албанією. Про це форвард заявив в ефірі «ФутболNEWS». «Звичайно, приємно бути викликаним до збірної України. Мені подзвонили і сказали, що прийде лист. Зараз у нас на черзі фінальний матч Кубка



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Євген Селезньов. Фото: ФФУ

Останній матч за національну команду форвард провів в червні минулого року

Нападник турецького «Акхісар» Євген Селезньов зізнався, що радий виклику в збірну України на товариські матчі з Марокко і Албанією.

Про це форвард заявив в ефірі «ФутболNEWS».

«Звичайно, приємно бути викликаним до збірної України. Мені подзвонили і сказали, що прийде лист. Зараз у нас на черзі фінальний матч Кубка Туреччини проти «Фенербахче». А потім зустріч з «Кайсеріспором», ось після неї і обговоримо склад збірної з Артемом Кравцем і Олександром Кучером (обидва грають за «Кайсеріспор»)», - сказав Євген.

Зазначимо, що матч проти Марокко відбудеться 31 травня, а зустріч з Албанією пройде 2 червня.

Нагадаємо, в двох матчах півфіналу кубка Туреччини Селезньов забив три м'ячі у ворота «Галатасарая».

Джерело: xsport.ua