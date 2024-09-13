Сергій Ребров наздогнав в історичному реєстрі Валерія Лобановського

Сергій Ребров: «У матчі із Чехією все вирішили помилки, яких ми припустилися в обороні»

У Реброва на чолі збірної України показники такі: вісім перемог, п’ять нічиїх та п’ять поразок

Після двох вересневих матчів збірної України в Лізі націй-2024/2025 проти Албанії (1:2) та Чехії (2:3) сталася зміна в історичному реєстрі головних тренерів нашої національної команди.

Нинішній керманич синьо-жовтих Сергій Реброва наздогнав за кількістю матчів біля керма головної команди країни легендарного Валерія Лобановського.

Тепер в учителя та ученика по 18 поєдинків (7-ме місце в реєстрі).

Цікаво, що Лобановський у цих зустрічах здобув шість перемог, сім разів зіграв унічию і зазнав п’яти поразок.

Різниця забитих та пропущених м’ячів – 20-20.

В Реброва ці показники такі: вісім перемог, п’ять нічиїх та п’ять поразок. Різниця забитих та пропущених м’ячів – 28-23.

Нагадаємо, після двох вересневих матчів збірної України сталися зміни у верхній частині історичного рейтингу гвардійців нашої національної команди. Лідер реєстру, Андрій Ярмоленко довів лік поєдинків за синьо-жовтих до 124, установивши черговий новий рекорд.

Гра проти Чехії стала для Тараса Степаненка 86-ю за збірну і тепер він лише на один поєдинок відстає від Євгена Коноплянки (87 матчів), що посідає в таблиці сьому сходинку.