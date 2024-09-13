Нападник збірної України Довбик відновився після травми

Довбик у цьому сезоні поки що не відзначався результативними діями у трьох матчах за «Рому»

Через травму Артем пропустив обидва вересневі поєдинки збірної України у Лізі націй

27-річний нападник «Роми» та збірної України з футболу Артем Довбик відновився від травми та повернувся до тренувань у загальній групі. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Зазначається, що українець вже готовий вийти на поле в матчі 4 туру Серії А проти «Дженоа», який пройде 15 вересня. Нагадаємо, що за «Дженоа» виступає інший гравець збірної України Руслан Маліновський.

Варто зазначити, що Довбик у цьому сезоні поки що не відзначався результативними діями у трьох матчах за «Рому».

Через травму Артем пропустив обидва вересневі поєдинки збірної України у Лізі націй.

Нагадаємо, збірна України зазнала другої поразки у Лізі націй 2024/25 – у виїзному матчі поступилася Чехії з рахунком 2:3.

Українська збірна розпочала новий сезон Ліги націй з прикрої домашньої поразки. Попри територіальну перевагу та кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, «синьо-жовті» пропустили два голи у другому таймі та не змогли втримати переможний рахунок, який відкрив Юхим Конопля.

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