Тренер збірної Чехії помітив дивну річ у грі проти України

«Було відчуття, що ми граємо не вдома, а на виїзді»

Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек після матчу 2-го туру групового етапу Ліги націй-2024/2025 з Україною (3:2) поспілкувався зі ЗМІ.

«Гра була важкою, адже вболівальники збірної України несамовито підтримували свою команду.

Часом було таке відчуття, що ми граємо не вдома, а на виїзді», – заявив Гашек.

Нагадаємо, збірна України зазнала другої поразки у Лізі націй 2024/25 – у виїзному матчі поступилася Чехії з рахунком 2:3.

«Була велика самовіддача моїх футболістів, тому я задоволений. Так, на останніх хвилинах поєдинку напруга біля наших воріт була великою. Я б навіть сказав – дуже великою. Суперник створював дуже багато моментів, і нам варто добре проаналізувати ці епізоди», – додав Іван Гашек.

Зі збірною Чехії, яка напередодні розгромно поступилася Грузії (1:4), українці зустрічалися втретє в офіційних матчах. Обидві попередні очні зустрічі проходили в Лізі націй 2018 року та завершувалися мінімальними перемогами «синьо-жовтих».

Турнірна таблиця

Грузія – 6 очків (різниця м'ячів 5:1)

Албанія – 3 очки (різниця м'ячів 2:2)

Україна – 0 очок (різниця м'ячів 3:5)

Чехія – 3 очки (різниця м'ячів 4:6)

Як відомо, Українська збірна розпочала новий сезон Ліги націй з прикрої домашньої поразки. Попри територіальну перевагу та кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, «синьо-жовті» пропустили два голи у другому таймі та не змогли втримати переможний рахунок, який відкрив Юхим Конопля.

Нагадаємо, молодіжна збірна України з футболу здобула вольову перемогу у відборі на Євро-2025 з футболу. У сьомому поєдинку українціобіграли Сербію з рахунком 2:1.