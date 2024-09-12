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Гравці збірної України поставили кілька рекордів у матчі проти Чехії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Гравці збірної України поставили кілька рекордів у матчі проти Чехії
Сумний ювілей стався в Миколи Матвієнка – у 70-му поєдинку у складі головної команди країни проти Чехії за його гру рукою було призначено вирішальний пенальті
фото: Віталія Клюєва/УАФ

Лідер реєстру, Андрій Ярмоленко довів лік поєдинків за синьо-жовтих до 124

Після двох вересневих матчів збірної України в Лізі націй-2024/2025 проти Албанії (1:2) та Чехії (2:3) сталися зміни у верхній частині історичного рейтингу гвардійців нашої національної команди.

Лідер реєстру, Андрій Ярмоленко довів лік поєдинків за синьо-жовтих до 124, установивши черговий новий рекорд.

Гра проти Чехії стала для Тараса Степаненка 86-ю за збірну і тепер він лише на один поєдинок відстає від Євгена Коноплянки (87 матчів), що посідає в таблиці сьому сходинку.

Сумний ювілей стався в Миколи Матвієнка – у 70-му поєдинку у складі головної команди країни проти Чехії за його гру рукою було призначено вирішальний пенальті у ворота Анатолія Трубіна.

Олександр Зінченко, що зіграв 68 зустрічей, обійшов у реєстрі Андрія Несмачного (67 матчів, 14-те місце) та наздогнав Андрія Воробея (68, 13).

Віктор Циганков тепер має на рахунку 57 ігор у складі нашої національної команди, що дозволило йому перестрибнути в реєстрі В’ячеслава Шевчука та Сергія Назаренка (обидва – по 56 зустрічей) та наздогнати Олександра Кучера (57, 21).

Напівювілей відсвяткував Роман Яремчук – гра проти чехів стала для нього 55-ю в збірній і тепер, обійшовши Ярослава Ракіцького та Сергія Попова (обидва – по 54 поєдинки), він вийшов на чисте 25-те місце в рейтингу.

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Теги: рекорд Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко Віктор Циганков Роман Яремчук НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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