Обстріл Харкова та перше золото України на Паралімпіаді-2024. Головне за 30 серпня

Один з ударів росіян припав по центральній частині Харкова

У результаті обстрілу Харкова поранено 47 осіб, майже половина з них у важкому стані

Росія вдарила по Харкову КАБами: загинуло п'ятеро людей. Призначення начальника штабу Сил безпілотних спровокувало скандал. Україна виграла перше «золото» на Паралімпійських іграх-2024. «Главком» склав добірку новин 30 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Росія вдарила по Харкову КАБами: загинуло шестеро людей

Сьогодні в день, 30 серпня, російські загарбники обстрілюють Харків керованими авіабомбами. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

Згодом очільник міста заявив, що один з ударів припав по центральній частині Харкова, по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

«За попередньою інформацією в Індустріальному районі маємо потрапляння по 12-ти поверховому житловому будинку. Там пожежа та часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих там уточнюється. Також маємо попередню інформацію про удар по Немишлянському району. У центрі, ніби, обійшлося без жертв, але обстеження місця потрапляння КАБу обстежується», – зазначив Терехов.

Станом на 17:53 відомо про 47 поранених, майже половина з них у важкому стані. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 19:53 в ОВА оновили дані – кількість постраждалих зросла до 59 людей.

Курщина: Сирський доповів про просування ЗСУ

У Курській області сили оборони України на окремих напрямках просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

«Сили оборони продовжують ведення оборони на основних операційних напрямках. Фактично по всій лінії бойових дій йдуть бої різної інтенсивності. Найбільш складна ситуація залишається на Бахмутському напрямку. Противник намагається прорвати оборону наших військ, але станом на ранок ці атаки відбиті, успіху противник не мав. На Курському напрямку продовжується наступальна операція. За добу наші війська на окремих напрямках просунулися до 2 км, взяли під контроль 5 кв. км території. Обстановка на інших напрямках залишається складною, але контрольованою. Сили оборони продовжують виконання визначених завдань», – зазначив Сирський.

Призначення начальника штабу Сил безпілотних спровокувало скандал

Начальником штабу командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначено Романа Гладкого. Про це повідомляє DeepState. Як зазначає DeepState, Гладкий є підозрюваним у державній зраді, шпигунстві та корупції.

Крім того, за інформацією цієї організації, дружина військового начебто має російський паспорт, а його донька представляла РФ у спортивних змаганнях.

Варто зазначити, що Гладкого на посаду не призначав безпосередньо командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, оскільки, за словами аналітиків, це не його повноваження.

«За нашою інформацією він взагалі був проти цього призначення, тож зараз всередині трохи порушена робота, яка створює певні перешкоди», – зазначено в повідомленні.

Зокрема, першою інформацію про призначення Гладкого поширила народна депутатка Мар'яна Безугла. Однак офіційного коментаря від військового керівництва поки що не надходило.

Україна з рекордом завоювала перше золото на Паралімпіаді-2024

Перші 50 м басейну українець подолав із другим часом – поступався лише представникові Китаю, якого випередив на 0.45 секунди на заключному відрізку дистанці фото: Reuters

Сьогодні, 30 серпня, збірна України здобула шосту медаль на Паралімпійських іграх-2024. Плавець Олександр Комаров здобув «золото» в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5.

Збірна України здобула шосту медаль на Паралімпійських іграх-2024. Плавець Олександр Комаров здобув «золото» в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5.

Перші 50 м басейну українець подолав із другим часом – поступався лише представникові Китаю, якого випередив на 0.45 секунди на заключному відрізку дистанції.

Гарячку Західного Нілу зафіксовано в Україні: що це за хвороба та як від неї вберегтися

З 1 червня у «Свято-Михайлівській клінічній лікарні м. Києва» на лікуванні перебували 17 пацієнтів із підтвердженим діагнозом гарячка Західного Нілу. Про це повідомляє директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

В Україні гарячку Західного Нілу або ж західнонільський енцефаліт рідко, та все ж фіксують лікарі майже щороку в літньо-осінній сезон. «Главком» зібрав все, що відомо на даний момент про рівень захворюваності у країні, а також про те, чим характеризується ця хвороба.

За інформацією інфекціоністів, в Україні вірус гарячки Західного Нілу віднесений до I групи особливо небезпечних і за міжнародними стандартами ВООЗ належить до IV групи ризику. За своєю будовою вірус подібний до інших, що спричиняють енцефаліти, та вірусу гарячки Денге.

До природних вогнищ лихоманки Західного Нілу в Україні належать території Північно-Західного Причорномор'я (АР Крим, Одеська, Миколаївська, Херсонська області), а також східні та західні області.