Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Харкова та перше золото України на Паралімпіаді-2024. Головне за 30 серпня

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Обстріл Харкова та перше золото України на Паралімпіаді-2024. Головне за 30 серпня
Один з ударів росіян припав по центральній частині Харкова
фото: Олег Синєгубов

У результаті обстрілу Харкова поранено 47 осіб, майже половина з них у важкому стані

Росія вдарила по Харкову КАБами: загинуло п'ятеро людей. Призначення начальника штабу Сил безпілотних спровокувало скандал. Україна виграла перше «золото» на Паралімпійських іграх-2024. «Главком» склав добірку новин 30 серпня, щоб ви були в курсі головних подій: 

Росія вдарила по Харкову КАБами: загинуло шестеро людей 

Сьогодні в день, 30 серпня, російські загарбники обстрілюють Харків керованими авіабомбами. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

Згодом очільник міста заявив, що один з ударів припав по центральній частині Харкова, по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

«За попередньою інформацією в Індустріальному районі маємо потрапляння по 12-ти поверховому житловому будинку. Там пожежа та часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих там уточнюється. Також маємо попередню інформацію про удар по Немишлянському району. У центрі, ніби, обійшлося без жертв, але обстеження місця потрапляння КАБу обстежується», – зазначив Терехов.

Станом на 17:53 відомо про 47 поранених, майже половина з них у важкому стані.  Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 19:53 в ОВА оновили дані – кількість постраждалих зросла до 59 людей.

Курщина: Сирський доповів про просування ЗСУ

У Курській області сили оборони України на окремих напрямках просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою. Про це повідомив  головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

«Сили оборони продовжують ведення оборони на основних операційних напрямках. Фактично по всій лінії бойових дій йдуть бої різної інтенсивності. Найбільш складна ситуація залишається на Бахмутському напрямку. Противник намагається прорвати оборону наших військ, але станом на ранок ці атаки відбиті, успіху противник не мав. На Курському напрямку продовжується наступальна операція. За добу наші війська на окремих напрямках просунулися до 2 км, взяли під контроль 5 кв. км території. Обстановка на інших напрямках залишається складною, але контрольованою. Сили оборони продовжують виконання визначених завдань», – зазначив Сирський.

Призначення начальника штабу Сил безпілотних спровокувало скандал

Начальником штабу командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначено Романа Гладкого. Про це повідомляє DeepState. Як зазначає DeepState, Гладкий є підозрюваним у державній зраді, шпигунстві та корупції. 

Крім того, за інформацією цієї організації, дружина військового начебто має російський паспорт, а його донька представляла РФ у спортивних змаганнях.

Варто зазначити, що Гладкого на посаду не призначав безпосередньо командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, оскільки, за словами аналітиків, це не його повноваження.

«За нашою інформацією він взагалі був проти цього призначення, тож зараз всередині трохи порушена робота, яка створює певні перешкоди», – зазначено в повідомленні.

Зокрема, першою інформацію про призначення Гладкого поширила народна депутатка Мар'яна Безугла. Однак офіційного коментаря від військового керівництва поки що не надходило.

Україна з рекордом завоювала перше золото на Паралімпіаді-2024 

Перші 50 м басейну українець подолав із другим часом – поступався лише представникові Китаю, якого випередив на 0.45 секунди на заключному відрізку дистанці
Перші 50 м басейну українець подолав із другим часом – поступався лише представникові Китаю, якого випередив на 0.45 секунди на заключному відрізку дистанці
фото: Reuters

Сьогодні, 30 серпня, збірна України здобула шосту медаль на Паралімпійських іграх-2024. Плавець Олександр Комаров здобув «золото» в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5. 

Збірна України здобула шосту медаль на Паралімпійських іграх-2024. Плавець Олександр Комаров здобув «золото» в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5.

Перші 50 м басейну українець подолав із другим часом – поступався лише представникові Китаю, якого випередив на 0.45 секунди на заключному відрізку дистанції.

Гарячку Західного Нілу зафіксовано в Україні: що це за хвороба та як від неї вберегтися

З 1 червня у «Свято-Михайлівській клінічній лікарні м. Києва» на лікуванні перебували 17 пацієнтів із підтвердженим діагнозом гарячка Західного Нілу. Про це повідомляє директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

В Україні гарячку Західного Нілу або ж західнонільський енцефаліт рідко, та все ж фіксують лікарі майже щороку в літньо-осінній сезон. «Главком» зібрав все, що відомо на даний момент про рівень захворюваності у країні, а також про те, чим характеризується ця хвороба.

За інформацією інфекціоністів, в Україні вірус гарячки Західного Нілу віднесений до I групи особливо небезпечних і за міжнародними стандартами ВООЗ належить до IV групи ризику. За своєю будовою вірус подібний до інших, що спричиняють енцефаліти, та вірусу гарячки Денге.

До природних вогнищ лихоманки Західного Нілу в Україні належать території Північно-Західного Причорномор'я (АР Крим, Одеська, Миколаївська, Херсонська області), а також східні та західні області.

Читайте також:

Теги: Вадим Сухаревський Збірна України паспорт Миколаїв скандал Україна дружина робота золото вірус Олег Синєгубов Валентина Гінзбург Олександр Комаров Ігор Терехов свято відео хвороба Олександр Сирський пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мовну політику треба впроваджувати мовою сили
Чому деякі українці більше ненавидять Ірину Фаріон, ніж Латиніну чи Навальну. І що з цим робити?
31 липня, 20:05
Перша з початку повномасштабного вторгнення Росії зустріч Зеленського та Моді відбулася у Японії. Хіросіма, травень 2023 року
Мирні переговори у Моді. Прем’єр Індії везе Зеленському пропозиції Путіна? Візит
21 серпня, 14:00
Україна працює над захистом енергооб'єктів
Міненерго назвало найбільший пріоритет для української енергосистеми
4 серпня, 22:17
На Донеччина тривають важкі бої
ЗСУ відновили втрачене положення біля школи у Нью-Йорку Донецької області
8 серпня, 15:29
Окупанти продовжують русифікацію громадських просторів Маріуполя
У тимчасово окупованому Маріуполі встановили пам'ятник адміралу Ушакову (фото)
8 серпня, 17:40
Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна
На Миколаївщині затримано підпільного представника партії Шарія
12 серпня, 16:54
Юлія приєдналася до лав Збройних сил у 19 років
19-річна військова з третьої штурмової загинула на Луганщині. Згадаймо Юлію Бояновську
18 серпня, 09:00
Боєць заліз на стовп та за декілька секунд зняв прапор Російської Федерації
Морпіхи зняли російський триколор у одному з сіл на Курщині
18 серпня, 19:57
Незламне українське місто Харків зустрічає свій новий день
Символ сили, віри й незламності. Харків відзначає день міста
23 серпня, 11:07

Події в Україні

Обстріл Харкова та перше золото України на Паралімпіаді-2024. Головне за 30 серпня
Обстріл Харкова та перше золото України на Паралімпіаді-2024. Головне за 30 серпня
Росія вдарила по Харкову КАБами: загинуло шестеро людей, багато поранених (оновлено)
Росія вдарила по Харкову КАБами: загинуло шестеро людей, багато поранених (оновлено)
Відключення світла 31 серпня: «Укренерго» оприлюднило графіки
Відключення світла 31 серпня: «Укренерго» оприлюднило графіки
На Десні розпочато заходи з локалізації органічного забруднення (фото)
На Десні розпочато заходи з локалізації органічного забруднення (фото)
Сили оборони стримують натиск окупантів на Покровському напрямку – Генштаб
Сили оборони стримують натиск окупантів на Покровському напрямку – Генштаб
Удар РФ по Харкову: Зеленський рішуче звернувся до партнерів
Удар РФ по Харкову: Зеленський рішуче звернувся до партнерів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
18K
Суд відправив до в’язниці ухилянта і конфіскував у нього майно
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
Інститут вивчення війни оцінив наслідки втрати Україною першого винищувача F-16
13K
Прогноз магнітних бур на 30 серпня – 1 вересня: якою буде сонячна активність
12K
У ЄС зміняться правила щодо ручної поклажі у літаках: пояснення Єврокомісії

Новини

Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Вчора, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Вчора, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
28 серпня, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
28 серпня, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
28 серпня, 06:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua