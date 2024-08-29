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Віктор Циганков видав феєричний матч в Ла Лізі (відео)

Іван Гавриляк
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Віктор Циганков видав феєричний матч в Ла Лізі (відео)
Віктор Циганков святкує забиті голи із джедайським мечем
фото: ФК «Жирона»

Українець відзначився голом та гольовим пасом

Український вінгер «Жирони» Віктор Циганков став автором гольової передачі у матчі третього туру Ла Ліги проти «Осасуни». Про це пише Чемпіон.

26-річний півзахисник виконав ідеальну передачу з правого флангу на Браяна Хіля, який в дотик переправив м'яч у ворота суперників (1:0).

Для українця – це перша результативна дія у сезоні-2024/25.

Але це був вечір українця. У другому таймі Віктор забив гол, скориставшись помилкою суперника в штрафному майданчику та пробив повз воротаря.

Зазначимо, що Циганков перший тур пропустив через хворобу, в тому матчі «Жирона» розписала мирову з «Бетісом». А у 2 турі «червоно-білі» з українцем поступились мадридському «Атлетико».

 

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Віктор Циганков ФК Жирона

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