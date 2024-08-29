Віктор Циганков видав феєричний матч в Ла Лізі (відео)

Українець відзначився голом та гольовим пасом

Український вінгер «Жирони» Віктор Циганков став автором гольової передачі у матчі третього туру Ла Ліги проти «Осасуни». Про це пише Чемпіон.

26-річний півзахисник виконав ідеальну передачу з правого флангу на Браяна Хіля, який в дотик переправив м'яч у ворота суперників (1:0).

Для українця – це перша результативна дія у сезоні-2024/25.

Але це був вечір українця. У другому таймі Віктор забив гол, скориставшись помилкою суперника в штрафному майданчику та пробив повз воротаря.

Viktor Tsygankov has given double the lead to Gironapic.twitter.com/u0A8jhA55B — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 29, 2024

Зазначимо, що Циганков перший тур пропустив через хворобу, в тому матчі «Жирона» розписала мирову з «Бетісом». А у 2 турі «червоно-білі» з українцем поступились мадридському «Атлетико».