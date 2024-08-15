«Реал» став переможцем Суперкубка УЄФА

Іспанський «Реал» стає найуспішнішим клубом у цьому турнірі

Мадридський «Реал» переграв італійську «Аталанту» та вшосте став переможцем Суперкубка УЄФА 2024 року.

У Варшаві відбувся матч за Суперкубок УЄФА, який розіграли між собою переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи минулого сезону – іспанський «Реал» та італійська «Аталанта».

«Реал» відкрив рахунок у матчі на 59-й хвилині: простріл з лівого флангу від Вінісіуса у порожні ворота замкнув півзахисник Федеріко Вальверде.

Другий м'яч забив дебютант мадридців Кілліан Мбаппе. У штрафному майданчику Джуд Беллінгем розібрався з захистом «Аталанти» та віддав на Мбаппе, який прицільно пробив у дальній кут воріт суперника.

«Реал» вшосте у своїй історії виграє Суперкубок УЄФА та стає одноосібно найуспішнішим клубом у цьому турнірі.

Нагадаємо, 2 червня іспанський «Реал» став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. У фіналі команда обіграла німецьку «Боруссію» Дортмунд з рахунком 2:0. «Реал» отримав 15-й трофей в історії Ліги чемпіонів і став лідером за цим показником серед усіх клубів Європи.