Україна завершила виступи на Паралімпіаді-2024: скільки медалей здобула

Україну на Паралімпіаді в Парижі представляли 140 атлетів, які змагалися у 17 видах спорту

За числом виграних медалей це четвертий результат в історії виступів України на Паралімпіадах

У неділю, 8 вересня, збірна України завершила виступи на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі.

За 11 змагальних днів у столиці Франції наші паралімпійці завоювали 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові. Це дозволило українській команді посісти сьоме місце в медальному заліку і стати п'ятою за кількістю здобутих нагород.

За числом виграних медалей це четвертий результат в історії виступів України на Паралімпіадах.

Переможцем медального заліку Паралімпіади-2024 з величезним відривом став Китай. Атлети з Піднебесної здобули 220 медалей, з яких 94 – золоті. На другому місці підсумкового медального заліку розташувалася Велика Британія, на третьому – США.

Медальний залік Паралімпіади-2024 (топ-10)

Китай – 220 (94 золоті медалі + 76 срібних + 50 бронзових). Велика Британія – 124 (49 + 44 + 31). США – 105 (36 + 42 + 27). Нідерланди – 56 (27 + 17 + 12). Бразилія – 89 (25 + 26 + 38). Італія – 71 (24 + 15 + 32). Україна – 82 (22 + 28 + 32). Франція – 75 (19 + 28 + 28). Австралія – 63 (18 + 17 + 28). Японія – 41 (14 + 10 + 17).

Україну на Паралімпіаді в Парижі представляли 140 атлетів, які змагалися у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

Раніше повідомлялося, що країнські паралімпійці продовжують вражати своїми досягненнями на Іграх у Парижі. У восьмий день змагань вони здобули цілих дев'ять медалей, серед яких дві золоті, дві срібні та п'ять бронзових.