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Чехія – Україна: де дивитися трансляцію матчу Ліги націй

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Чехія – Україна: де дивитися трансляцію матчу Ліги націй
Збірна України з футболу вже за дна дні гратиме проти чехів
фото: УАФ

Гра відбудеться у Празі (Чехія) на стадіоні «Епет Арена»

У вересні збірна України проведе ще один матч у групі В1 Ліги націй-2024/2025 у Празі – 10-го числа синьо-жовті зіграють виїзний поєдинок проти Чехії.

Гра пройде у Празі (Чехія) на стадіоні «Епет Арена». Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Гру у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Також поєдинок можна буде подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів.

Нагадаємо, українська збірна розпочала новий сезон Ліги націй з прикрої домашньої поразки. Попри територіальну перевагу та кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, «синьо-жовті» пропустили два голи у другому таймі та не змогли втримати переможний рахунок.

Відзначимо, що головний тренер національної збірної України Сергій Ребров прокоментував майбутню гру:

«Треба працювати й концентруватися кожну хвилину гри на своїй ролі в команді. Зараз у нас два дні на відновлення. Гравцям важливо розуміти, що це перший поєдинок, усе трапляється. Чехія сьогодні програла – 1:4. Але ми повинні думати про себе, показувати іншу гру в обороні. Це важливо на майбутнє, не лише на наступний матч. Але зараз часу обмаль, потрібно реагувати швидко».

Результати 1-го туру групи В1

  • Грузія –Чехія 4:1
  • Україна – Албанія 1:2

Турнірна таблиця

  • Грузія –3 очки (різниця м'ячів 4:1)
  • Албанія – 3 очки (різниця м'ячів 2:1)
  • Україна – 0 очок (різниця м'ячів 1:2)
  • Чехія – 0 очок (різниця м'ячів 1:4)

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Теги: Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ Чехія

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