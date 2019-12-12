«Шахтар» буде серед несіяних команд при жеребкуванні Ліги Європи



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Донецький «Шахтар» буде серед несіяних команд при жеребкуванні 1/16 фіналу Ліги Європи, інформує Tribuna.com.

Сіяними під час жеребкування серед команд з Ліги чемпіонів будуть лише чотири, у яких більше очок. Це нідерландський «Аякс» (10 очок), італійський «Інтер» (7), австрійський «Зальцбург» (7), португальська «Бенфіка» (7). У «Шахтаря» після групового етапу Ліги чемпіонів 6 очок.

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 16 грудня. Матчі цієї стадії відбудуться 20 та 27 лютого 2020 року.

Нагадаємо, напередодні «Шахтар» розгромно поступився в заключному домашньому матчі групового етапу Ліги чемпіонів італійській «Аталанті» (0:3) та втратив шанси на продовження боротьби в ЛЧ.