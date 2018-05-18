«Шахтар» не програв «Динамо» та став чемпіоном молодіжного чемпіонату України (відео)
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Зігравши внічию з донеччанами, молоді «динамівці» програли боротьбу за чемпіонські нагороди
Відбувся центральний поєдинок останнього туру молодіжного чемпіонату України U-21 з футболу.
«Динамо» відставало від «Шахтаря» на два очки та приймало конкурента у себе вдома.
Кияни вели у рахунку 2:0, але гості зуміли відігратися, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
У підсумку – 2:2, і переможцем турніру став «Шахтар» – 64 очки. «Динамо» із 62-ма балами залишилося другим.
Доля бронзових нагород вирішиться у суботу у заочному суперництві «Олександрії» та «Карпат».
Олександрійці мають наразі 53 очки та гратимуть на своєму полі з «Маріуполем». У львів’ян, які зустрічатимуться на виїзді з «Ворсклою», поки що в активі 51 пункт.