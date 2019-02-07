«Шахтар» не зміг переграти десяту команду Австрії



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«Гірники» не забили жодного м'яча «Шахтар»

Останній контрольний поєдинок на зборах завершився нульовою нічиєю

«Шахтар» завершив підготовку до матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Айнтрахта». Останній поєдинок на зборах в Туреччині відбувся проти австрійського «Ваккера», який займає 10 місце в своєму чемпіонаті.

Паулу Фонсека випустив практично основний склад, однак упродовж усієї зустрічі «Гірники» не змогли завдати результативного удару. Зазначимо, що центральні захисники Іван Ордець і новачок Валерій Бондаренко продовжують відновлення після травм, а Фернандо вийшов на заміну в другому матчі після одужання.

«Шахтар»: П’ятов, Ісмаїлі, Кривцов, Хочолава (Матвієнко, 80), Болбат (Бутко, 77), Степаненко (Майкон, 80), Патрік, Коваленко, Соломон (Нем, 77), Марлос (Фернандо, 71), Мораєс.

Нагадаємо, що «Шахтар» провів в Туреччині шість контрольних поєдинків: з «Хайдуком» (1:4), «Карабахом» (3:1), «Хобро» (2:1), «Лехом» (3:0), «Партизаном» (0:2) і «Ботевом» (6:1).