НСК «Олімпійський» привітав уболівальників з Днем Незалежності мовою окупанта (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Як вам таке вітання? Ukr Ball

Інцидент трапився під час матчу чемпіонату з футболу «Динамо» - «Олімпік»

Поєдинок п’ятого туру чемпіонату України з футболу між командою київського «Динамо» і донецького «Олімпіка» запам’ятався не лише яскравим дебютом на чолі столичного колективу тренера Олексія Михайличенка.

Перед матчем 14 тисяч присутніх на стадіоні отримали привітання з табло національного спортивного комплексу з 28-ю річницею Незалежності нашої держави. Причому вітальні картинки були розміщені на мові окупанта.

Патріотичні картинки з НСК

Наразі лишень невідомо, чия саме то була ініціатива – самого НСК «Олімпійський» чи клубу «Динамо».