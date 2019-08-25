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    НСК «Олімпійський» привітав уболівальників з Днем Незалежності мовою окупанта (фото)

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    Як вам таке вітання? - НСК «Олімпійський» привітав уболівальників з Днем Незалежності мовою окупанта (фото)
    Як вам таке вітання?
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    Інцидент трапився під час матчу чемпіонату з футболу «Динамо» - «Олімпік»

    Поєдинок п’ятого туру чемпіонату України з футболу між командою київського «Динамо» і донецького «Олімпіка» запам’ятався не лише яскравим дебютом на чолі столичного колективу тренера Олексія Михайличенка.

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    Перед матчем 14 тисяч присутніх на стадіоні отримали привітання з табло національного спортивного комплексу з 28-ю річницею Незалежності нашої держави. Причому вітальні картинки були розміщені на мові окупанта.

    dn0
    Патріотичні картинки з НСК

    Наразі лишень невідомо, чия саме то була ініціатива – самого НСК «Олімпійський» чи клубу «Динамо».

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