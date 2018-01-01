  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Шахтар» планує придбати півзахисника «Верони»

    40% прав на аргентинського хавбека належать «Манчестер Сіті»
    У сферу інтересів «Шахтаря» потрапив півзахисник «Верони» Бруно Сукуліні. Про це повідомляє DOBLE AMARILLA. Також на 24-річного аргентинця претендують «Рівер Плейт» і три італійські клуби, назви яких не повідомляються. 40% прав на аргентинського хавбека належать «Манчестер Сіті». Сукуліні перейшов
    • Сьогодні, 11:51
    • Розсилка
    Бруно Сукуліні. Фото: Getty Images
    Бруно Сукуліні. Фото: Getty Images

    40% прав на аргентинського хавбека належать «Манчестер Сіті»

    У сферу інтересів «Шахтаря» потрапив півзахисник «Верони» Бруно Сукуліні.

    Про це повідомляє DOBLE AMARILLA.

    Також на 24-річного аргентинця претендують «Рівер Плейт» і три італійські клуби, назви яких не повідомляються.

    40% прав на аргентинського хавбека належать «Манчестер Сіті».

    Сукуліні перейшов в «Верону» спочатку 2017 року, а влітку італійський клуб за 3,5 мільйона євро викупив 60% прав у «Манчестер Сіті».

    У поточному сезоні аргентинець провів 19 матчів у складі «Верони», в яких забив три голи і тричі був вилучений.

    Нагадаємо, трансфер Фреда в «Ман Сіті» близький до завершення за 30-40 млн євро.

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ