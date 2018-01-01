«Шахтар» планує придбати півзахисника «Верони»
- Сьогодні, 11:51
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Бруно Сукуліні. Фото: Getty Images
40% прав на аргентинського хавбека належать «Манчестер Сіті»
У сферу інтересів «Шахтаря» потрапив півзахисник «Верони» Бруно Сукуліні.
Про це повідомляє DOBLE AMARILLA.
Також на 24-річного аргентинця претендують «Рівер Плейт» і три італійські клуби, назви яких не повідомляються.
40% прав на аргентинського хавбека належать «Манчестер Сіті».
Сукуліні перейшов в «Верону» спочатку 2017 року, а влітку італійський клуб за 3,5 мільйона євро викупив 60% прав у «Манчестер Сіті».
У поточному сезоні аргентинець провів 19 матчів у складі «Верони», в яких забив три голи і тричі був вилучений.
Нагадаємо, трансфер Фреда в «Ман Сіті» близький до завершення за 30-40 млн євро.
Джерело: ua.tribuna.com