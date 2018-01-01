«Шахтар» планує придбати півзахисника «Верони»

40% прав на аргентинського хавбека належать «Манчестер Сіті»

У сферу інтересів «Шахтаря» потрапив півзахисник «Верони» Бруно Сукуліні. Про це повідомляє DOBLE AMARILLA. Також на 24-річного аргентинця претендують «Рівер Плейт» і три італійські клуби, назви яких не повідомляються. 40% прав на аргентинського хавбека належать «Манчестер Сіті». Сукуліні перейшов



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Бруно Сукуліні. Фото: Getty Images

40% прав на аргентинського хавбека належать «Манчестер Сіті»

У сферу інтересів «Шахтаря» потрапив півзахисник «Верони» Бруно Сукуліні.

Про це повідомляє DOBLE AMARILLA.

Також на 24-річного аргентинця претендують «Рівер Плейт» і три італійські клуби, назви яких не повідомляються.

40% прав на аргентинського хавбека належать «Манчестер Сіті».

Сукуліні перейшов в «Верону» спочатку 2017 року, а влітку італійський клуб за 3,5 мільйона євро викупив 60% прав у «Манчестер Сіті».

У поточному сезоні аргентинець провів 19 матчів у складі «Верони», в яких забив три голи і тричі був вилучений.

Нагадаємо, трансфер Фреда в «Ман Сіті» близький до завершення за 30-40 млн євро.

Джерело: ua.tribuna.com