Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Шахтар» – «Баварія»: де дивитися трансляцію гри Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Шахтар» – «Баварія»: де дивитися трансляцію гри Ліги чемпіонів
Початок зустрічі «Шахтар» – «Баварія» о 22:00 за київським часом

Гру «Шахтар» – «Баварія» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

У вівторок, 10 грудня, донецький «Шахтар» зіграє формально домашню гру з німецькою «Баварією» у шостому турі Ліги чемпіонів.

Гра пройде на стадіоні «Фельтінс Арена» у Гельзенкірхені (Німеччині). Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Гру «Шахтар» – «Баварія» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Для перегляду потрібна підписка «Максимальна», «Спорт» та «Megogopack XL».

Нагадаємо, починаючи з цього сезону у загальному етапі Ліги чемпіонів беруть участь 36 клубів.

Суперники донецького «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів:

Як повідомлялося, у попередньому турі донецький «Шахтар» зазнав поразки від нідерландського ПСВ із рахунком 2:3 у виїзному матчі 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.

До п'ятого туру Ліги чемпіонів донеччани підходили з доробком у чотири очки: заробили одне очко в матчі з безгольовою нічиєю проти «Болоньї» та здобули першу перемогу на турнірі, здолавши швейцарський «Янг Бойз». ПСВ натомість підходили до гри з однією перемогою та двома нічиїми.

Між собою у Лізі чемпіонів «Шахтар» та ПСВ зустрічалися вперше.

Українська команда зуміла забити швидкий гол у контратаці: на восьмій хвилині з передачі Коноплі забитим м’ячем відзначився Сікан. А через 29 хвилин Конопля в свій актив заніс другу результативну передачу: цього разу він асистував Зубкову. Наприкінці першої половини рахунок міг збільшити Матвієнко, але пробив вище воріт господарів. 

За 20 хвилин до кінця основного часу «Шахтар» залишився в меншості: Педріньйо отримав від арбітра червону картку за те, що влетів шипами в ногу нападника Йогана Бакайоко та збив його з ніг.

На 87-й хвилині ПСВ забили гол: у воротах відзначився Малік Тільман. Ще через чотири хвилини півзахисник відновив паритет у поєдинку. На 90+5-й хвилині третій гол забив Рікардо Пепі.

Ліга чемпіонів. 5-й тур

ПСВ – «Шахтар» 3:2

Голи: Тальман, 87, 90, Пепі, 90+5 — Сікан, 8, Зубков, 37

Теги: ФК «Шахтар» НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Баварія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Алієв: ФСБ, приїжджайте і в'яжіть мене
«Я сам до вас приїхав». Алієв прибув до Курської області і звернувся до ФСБ
6 грудня, 12:42
На восьмій хвилині матчу Юхим Конопля віддав передачу у штрафний майданчик, а Данило Сікан пробив у лівий нижній кут воріт, відкривши рахунок
«Шахтар» зазнав поразки від ПСВ в Лізі чемпіонів, пропустивши три голи після 87-ї хвилини
28 листопада, 00:14
Початок зустрічі з Албанією о 21:45 за київським часом
Албанія – Україна: де дивитися трансляцію вирішального поєдинку Ліги націй
17 листопада, 13:31
У цьому сезоні Кварацхелія забив 5 голів та зробив 2 асисти у 14 матчах
«ПСЖ» та «Барселона» цікавляться гравцем суперника збірної України
15 листопада, 13:59
В'ячеслав Суркіс пропустив гол
Син Григорія Суркіса пропустив гол з кутового удару (відео)
13 листопада, 21:59
Валлнер – вихованець швейцарського «Цюріха»
Перспективний футболіст завершив кар'єру через релігійні переконання
12 листопада, 13:59
Ярмоленко й Ребров
Ребров зізнався, чому не викликає Ярмоленка до збірної України
12 листопада, 12:11
Шапаренко та Мудрик
Ребров поставив крапку щодо конфлікту між Мудриком і Шапаренком у збірній України
12 листопада, 12:07
Лунін не приїде до національної команди на листопадові поєдинки через сімейні обставини
Лунін пояснив, чому не приїде в збірну України
10 листопада, 13:18

Новини

Українець Мандзин претендує на звання найкращого біатлоніста першого етапу Кубка світу
Українець Мандзин претендує на звання найкращого біатлоніста першого етапу Кубка світу
«Шахтар» – «Баварія»: де дивитися трансляцію гри Ліги чемпіонів
«Шахтар» – «Баварія»: де дивитися трансляцію гри Ліги чемпіонів
Найбільший контракт в історії спорту. Бейсболіст Сото отримає $765 млн від «Метс»
Найбільший контракт в історії спорту. Бейсболіст Сото отримає $765 млн від «Метс»
Журналіст звинуватив чиновника Федерації гандболу України у погрозах
Журналіст звинуватив чиновника Федерації гандболу України у погрозах
Вже без прапора України. Ковтун став переможцем клубної Бундесліги з гімнастики
Вже без прапора України. Ковтун став переможцем клубної Бундесліги з гімнастики
Грузинські спортивні видання повідомили про зміни у мовленні на тлі протестів
Грузинські спортивні видання повідомили про зміни у мовленні на тлі протестів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 грудня: ситуація на фронті
102K
Стало відомо, куди втік Башар Асад та його родина
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 грудня 2024
21K
Небачений ажіотаж. Квитки на ювілей народної артистки розпродані за чотири місяці до дати концерту
19K
Президент Світового Конгресу українців присоромив українську діаспору в Данії
17K
«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада

Новини

Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Сьогодні, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
7 грудня, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
7 грудня, 13:57

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua