Ребров зізнався, чому не викликає Ярмоленка до збірної України

Історія з Ярмоленком показує, що на його позиції є достатньо гравців, які демонстрували і демонструють високий рівень

Сергій Ребров пояснив причину відсутності Андрія Ярмоленка у заявці збірної України на матчі Ліги націй. Про це тренер української збірної заявив у інтервʼю «Пряма червона».



«Історія з Ярмоленком показує, що на його позиції є достатньо гравців, які демонстрували і демонструють високий рівень. Мені було цікаво подивитися на того ж Гуцуляка, хоча ми вже раніше його викликали, але він отримав практику лише в матчі з Боснією. Те саме стосується Назаренка, який на той момент забив достатньо м'ячів і показував дуже зрілу гру в національній першості, тому мені було дуже цікаво запросити цих гравців, але запросити не як четвертого гравця на позицію, а надати їм шанс», – сказав Ребров у інтервʼю Пряма червона.

Зазначимо, у найближчих матчах Ліги націй збірна України має останній шанс поборотися за підвищення у дивізіон А. 16 листопада «синьо-жовті» зіграють проти збірної Грузії, а через три дні спробують взяти реванш у Албанії. Наразі підопічні Реброва посідають останню сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 4 очки. Відставання від першої сходинки складає три бали.

Нагадаємо, німецька поліція затримала близько 50 фанатів римського «Лаціо» у Гамбурзі у вівторок, 24 вересня. З собою у італійських вболівальників були ножі, рейки та молотки, які застосовуються для відбивання м’яса.