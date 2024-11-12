Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ребров зізнався, чому не викликає Ярмоленка до збірної України

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ребров зізнався, чому не викликає Ярмоленка до збірної України
Ярмоленко й Ребров
фото з відкритих джерел

Історія з Ярмоленком показує, що на його позиції є достатньо гравців, які демонстрували і демонструють високий рівень

Сергій Ребров пояснив причину відсутності Андрія Ярмоленка у заявці збірної України на матчі Ліги націй. Про це тренер української збірної заявив у інтервʼю «Пряма червона».
 
«Історія з Ярмоленком показує, що на його позиції є достатньо гравців, які демонстрували і демонструють високий рівень. Мені було цікаво подивитися на того ж Гуцуляка, хоча ми вже раніше його викликали, але він отримав практику лише в матчі з Боснією. Те саме стосується Назаренка, який на той момент забив достатньо м'ячів і показував дуже зрілу гру в національній першості, тому мені було дуже цікаво запросити цих гравців, але запросити не як четвертого гравця на позицію, а надати їм шанс», – сказав Ребров у інтервʼю Пряма червона.

Зазначимо, у найближчих матчах Ліги націй збірна України має останній шанс поборотися за підвищення у дивізіон А. 16 листопада «синьо-жовті» зіграють проти збірної Грузії, а через три дні спробують взяти реванш у Албанії. Наразі підопічні Реброва посідають останню сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 4 очки. Відставання від першої сходинки складає три бали.

Нагадаємо, німецька поліція затримала близько 50 фанатів римського «Лаціо» у Гамбурзі у вівторок, 24 вересня. З собою у італійських вболівальників були ножі, рейки та молотки, які застосовуються для відбивання м’яса.

Читайте також:

Теги: Сергій Ребров Андрій Ярмоленко НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Молодіжна збірна з футболу прикро поступилась команді з Сербії
Молодіжна збірна України з футболу вийшла на ЧЄ-2025
15 жовтня, 23:46
Віктор Розовий проходить реабілітацію після поранення на фронті
Віктор Розовий зробив перший символічний удар перед матчем між «Рухом» та «Карпатами»
21 жовтня, 20:34
Артем Довбик реалізував одинадцятиметровий удар, відкрив рахунок у поєдинку
«Динамо» програло «Ромі» в матчі Ліги Європи: допоміг Довбик
24 жовтня, 21:53
Аралу Шимширу загрожує покарання від УЄФА
Турецький гравець після матчу кричав «Свободу Палестині» і бажав смерті ізраїльським футболістам
25 жовтня, 14:57
У першому раунді плейоф Україна здолала Туреччину
Жіноча збірна України з футболу пройшла до фінального раунду плейоф Євро-2025
29 жовтня, 20:27
Тренер Роми озвучив причину відсутності Довбика в останньому матчі
Чому Довбик вперше не потрапив до заявки «Роми»: тренер пояснив причину
1 листопада, 13:40
Андрій Лунін став другим голкіпер, який зробив асист в сезоні чемпіонату Іспанії у цьому сезоні
Лунін встановив унікальне досягнення в чемпіонаті Іспанії
9 листопада, 19:13
У Довбика буде новий тренер
У Довбика буде новий тренер
10 листопада, 22:41
Макрон відвідає матч Франції з Ізраїлем після нападів на євреїв у Амстердамі
Макрон відвідає матч Франції з Ізраїлем після нападів на євреїв у Амстердамі
Вчора, 04:02

Новини

Артем Довбик нарешті отримав трофей Пічічі
Артем Довбик нарешті отримав трофей Пічічі
Ребров зізнався, чому не викликає Ярмоленка до збірної України
Ребров зізнався, чому не викликає Ярмоленка до збірної України
«Там шансів не було». Нові деталі смерті боксера Узелкова
«Там шансів не було». Нові деталі смерті боксера Узелкова
Ребров поставив крапку щодо конфлікту між Мудриком і Шапаренком у збірній України
Ребров поставив крапку щодо конфлікту між Мудриком і Шапаренком у збірній України
У Росії погрожують кримінальною відповідальністю покупцям української комп'ютерної гри
У Росії погрожують кримінальною відповідальністю покупцям української комп'ютерної гри
58-річний Майк Тайсон отримає $20 млн за бій з блогером
58-річний Майк Тайсон отримає $20 млн за бій з блогером

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2024
36K
Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи
24K
НАЗК взялося перевіряти родину двох нардепів
11K
Заступницю очільника Львівської обласної МСЕК викрито на неправдивому декларуванні
6024
Тепер за принципом Шенгену: Канада скасувала багаторазові візи на 10 років

Новини

«Укрзалізниця» запустить ще один купейний дитячий вагон
Сьогодні, 07:25
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 12 листопада
Сьогодні, 06:00
Ворог залишив залізничників в окупації без зарплат – Центр нацспротиву
Сьогодні, 05:50
На Тернопільщині майже половина рекрутів – жінки
Сьогодні, 01:59
12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:24
Путін наказав намагатиметься повернути Курську область до інавгурації Трампа – Telegraph
Сьогодні, 00:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua