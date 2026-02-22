«Шахтар» відновив сезон перемогою над «Карпатами» з хет-триком резервіста

Підопічні Арди Турана змогли дотиснути суперника в другому таймі

У рамках 17-го туру Прем'єр-ліги донецький «Шахтар» здолав «Карпати» зі Львова. Про це повідомляє «Главком».

«Гірники» заволоділи ініціативою з перших хвилин. Утім, територіальний контроль не призвів до великої кількості моментів. Аж у середині першої половини Педріньйо з відскоку пробив поруч із дев'яткою.

До перерви «Шахтар» змарнував ще дві нагоди. Спершу Назарина зі штрафного з рикошетом відправив м'яч повз ворота. А потім той же Педріньйо змусив попрацювати Домчака прострілом під поперечину.

«Зелено-білі» осміліли на початку другої 45-хвилинки. Стеніо наважився на удар із гострого кута, та з ним упорався Різник. А згодом Костенко пробив поруч зі стійкою після помилки Матвієнка.

Проте, сенсації не сталося. Роль рятівника «Шахтаря» на себе взяв Траоре. Івуарієць вийшов із лави запасних на 65-й хвилині, а вже за шість хвилин встиг оформити дубль.

У першому епізоді форвард головою з лінії воротарського замкнув навіс Аліссона з правого флангу. А в другому Траоре отримав передачу в центрі штрафного майданчика та відправив м'яч прямісінько в нижній кут. Оговтатися від подвійного удару «Карпати» не зуміли.

Більше того, під завісу поєдинку «гірники» забили втретє. Ізакі дочекався помилки Сича неподалік власних воріт і викотив Траоре на порожні. Івуарійський нападник не схибив – 3:0 у підсумку.

Завдяки перемозі «Шахтар» наздогнав черкаський ЛНЗ нагорі турнірної таблиці УПЛ. Співлідери чемпіонату України мають по 38 очок. Тим часом «Карпати» залишаються на десятій сходинці (19 пунктів).