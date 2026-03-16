Український голкіпер потрапив до збірної туру в Греції після божевільного матчу

Євгену Кучеренку довелося попрацювати у воротарському майданчику

Український воротар грецького «Панетолікоса» Євген Кучеренко став головним героєм 25-го туру Суперліги. Про це повідомляє «Главком».

Блискучий матч проти грецького гранда

У виїзному протистоянні проти одного з лідерів чемпіонату, афінського «Панатінаїкоса», 26-річний українець продемонстрував феноменальну гру, яка допомогла його команді здобути почесну нічию 0:0. Цей матч став для Кучеренка справжнім іспитом, який він «склав на відмінно». Зокрема, українець здійснив 6 рятівних зупинок м'яча та завадив пропущенню 1,79 очікуваного гола (показник xG – expected goals) у свої ворота.

Статистичний портал SofaScore оцінив виступ Кучеренка майже ідеальним балом – він отримав 9,9 з 10, що є доволі рідкісним показником для професійного футболу. Це був 10-й матч Кучеренка за «Панетолікос», і саме в цій грі йому вперше вдалося втримати ворота на замку в межах чемпіонату Греції. Завдяки такому перформансу Євген не лише очолив символічну збірну туру, а й отримав найвищу оцінку серед усіх гравців грецької Суперліги за минулий ігровий тиждень.

Новий етап кар'єри: від Шотландії до Греції

Переїзд Кучеренка до Греції у січні 2026 року виявився вдалим кроком. Першу частину сезону голкіпер провів у шотландському «Данді Юнайтед», де не мав стабільної ігрової практики. У «Панетолікосі» він одразу виборов місце в основі та за короткий термін став одним із ключових виконавців команди, яка бореться за покращення позицій у турнірній таблиці. Грецькі медіа вже почали називати Кучеренка одним із найбільш вдалих трансферів зимового вікна, адже його впевненість на лінії воріт дозволила скромному клубу відібрати очки у претендента на чемпіонство.

Нагадаємо, що 26-річний голкіпер підписав із новою командою дворічний контракт і обрав собі 99-й ігровий номер. Для Кучеренка Греція стала вже шостою країною в професійній кар'єрі. Раніше голкіпер встиг пограти в Португалії («Лейрія»), Казахстані («Аксу»), Грузії («Діла»), а також в українських «Колосі» та «Поділлі».