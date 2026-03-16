Відомий британський промоутер закликав позбавити Усика чемпіонського пояса

Воррену не подобається, що команда Усика ігнорує усталені процедури захисту поясів

Відомий британський промоутер Френк Воррен виступив із жорсткою критикою планів Олександра Усика (24-0, 15 КО) щодо майбутніх планів на рингу. Про це інформує «Главком» з посиланням на iFL TV.

Що не сподобалося Воррену

Воррен висловив відверте незадоволення майбутнім поєдинком Усика проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, який запланований на 23 травня у Гізі. Промоутер вважає, що замість цього шоу українець мав би спершу зустрітися з Фабіо Вордлі, а наступним етапом – з Агіта Кабаєлом. На переконання Воррена, спортивна складова та обов'язкові захисти мають бути пріоритетом над медійними івентами: «Я скажу прямо: мені це не подобається. Наступний бій Усика після кікбоксера має бути захистом титулу WBC, інакше – вакантний пояс».

За словами промоутера, німецький боксер надто довго чекав на свій шанс, і якщо Усик вирішить продовжувати кар'єру, проводячи бої з іншими суперниками, він має негайно звільнити звання чемпіона світу.

Шлях Кабаєла до потенційного бою за пояс WBC

Агіт Кабаєл зміцнив свої позиції як одного з найбільш грізних претендентів у надважкій вазі, і Воррен наголошує, що він заслуговує на титульний бій незалежно від того, хто буде його опонентом. Якщо Усик відмовиться від зустрічі, пояс WBC може бути розіграний між Кабаєлом та переможцем британського протистояння між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа. Це означатиме, що Усик ризикує втратити статус абсолютного чемпіона через адміністративні правила організації.

Статистика Усика

На цей момент Олександр Усик утримує ідеальний рекорд – 24 перемоги у 24 боях, а поєдинок проти Верховена в Єгипті стане для нього 25-м у професійній кар'єрі. Попри те, що WBC санкціонувала цей бій як титульний, тиск з боку претендентів та їхніх промоутерів зростає, що ставить команду українця перед складним вибором: або повертатися до класичних захистів проти небезпечних претендентів, або зосередитися на великих грошових поєдинках, як це робили легендарні боксери в інших вагових категоріях.

Нагадаємо, що росіянин Бівол виступить в андеркарті українського чемпіона світу Олександра Усика. Вони перетиналися між собою на початку 2026-го.