Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Полісся» впевнено переграло «Колос» в УПЛ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Полісся» впевнено переграло «Колос» в УПЛ
Олексій Гуцуляк (ліворуч) відкрив рахунок у протистоянні
фото: УПЛ

Команда Руслана Ротаня переможно повернулася після зимової паузи

Житомирське «Полісся» оформило виїзну перемогу над «Колосом» із Ковалівки. Про це повідомляє «Главком».

«Поліські вовки» забили по м'ячу в середині кожного з таймів. Творцями звитяги житомирян стали бомбардир збірної України та зимовий новачок.

У першій половині гостріше виглядав «Колос». До екватору 45-хвилинки моменти змарнували Климчук і Кане. А потім нагодою скористалося «Полісся» – Гуцуляк замкнув дальню стійку після закидання з глибини.

Після перерви ситуація повторилася. «Хлібороби» Козік і Понєдєльнік не зуміли зрівняти рахунок. Зате Краснопір реалізував вихід на побачення з голкіпером ковалівців – 0:2 у підсумку.

З перемогою в активі «Полісся» відновило перевагу над київським «Динамо» на третій сходинці Прем'єр-ліги. Житомиряни мають в активі 33 очки. Тепер підопічні Ротаня тиснуть на донецький «Шахтар» (35 пунктів), у якого матч у запасі.

Нагадаємо, рівненський «Верес» оформив феєричну перемогу над «Полтавою» на домашній арені. Господарі пропустили два м'ячі за півгодини. Та перед перервою рівняни відіграли один гол, а в другій половини забили ще двічі.

До слова, раніше криворізький «Кривбас» призначив нового тренера-іноземця. Іспанський фахівець Домінго Марін став асистентом керманича команди Патріка ван Леувена. Раніше він працював на батьківщині, а також на Кіпрі, в Ізраїлі та Еквадорі.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК «Колос» (Ковалівка) ФК «Полісся»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Авангард» став популярним серед українських клубів
Три клуби УПЛ зібралися ділити один стадіон навесні
11 лютого, 16:55
Ярослав Ракицький шукатиме нову команду
Ексзахисник збірної України несподівано залишився без клубу
16 лютого, 13:08
Арда Туран прагне завоювати трофей на євроарені
Туран озвучив пов'язану з «Шахтарем» головну мрію
16 лютого, 16:28
Хусрав Тоіров ніяк не може пробитися до основи «гірників»
«Шахтар» відпустив двох футболістів на правах оренди
19 лютого, 14:37
Відомий реабілітолог лікуватиме «гірників»
Працював із Мессі та Буффоном: до «Шахтаря» приєднався знаменитий фахівець
20 лютого, 13:05
Огнєн Вукоєвіч вирішив залишитися у Хорватії
Екслегіонер «Динамо» відмовився замінити Костюка на посаді – ЗМІ
20 лютого, 13:58

Новини

Донька легенди «Динамо» народила первістка від Шапаренка
Донька легенди «Динамо» народила первістка від Шапаренка
«Полісся» впевнено переграло «Колос» в УПЛ
«Полісся» впевнено переграло «Колос» в УПЛ
«Я повнолітня людина. Чому так вас цікавлю?». Гераскевич потролив пропагандиста Шарія
«Я повнолітня людина. Чому так вас цікавлю?». Гераскевич потролив пропагандиста Шарія
Олімпіада. Росіянка, яка незаконно їздила в Крим, взяла чужі лижі та отримала дискваліфікацію
Олімпіада. Росіянка, яка незаконно їздила в Крим, взяла чужі лижі та отримала дискваліфікацію
Канада – США. Прогноз і анонс на фінал хокейного турніру Олімпіади-2026
Канада – США. Прогноз і анонс на фінал хокейного турніру Олімпіади-2026
Гераскевич закликав позбавити Бубку звання Герой України
Гераскевич закликав позбавити Бубку звання Герой України

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 08:00
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Сьогодні, 07:30
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55
В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Вчора, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
20 лютого, 21:25

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua