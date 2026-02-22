«Полісся» впевнено переграло «Колос» в УПЛ

Команда Руслана Ротаня переможно повернулася після зимової паузи

Житомирське «Полісся» оформило виїзну перемогу над «Колосом» із Ковалівки. Про це повідомляє «Главком».

«Поліські вовки» забили по м'ячу в середині кожного з таймів. Творцями звитяги житомирян стали бомбардир збірної України та зимовий новачок.

У першій половині гостріше виглядав «Колос». До екватору 45-хвилинки моменти змарнували Климчук і Кане. А потім нагодою скористалося «Полісся» – Гуцуляк замкнув дальню стійку після закидання з глибини.

Після перерви ситуація повторилася. «Хлібороби» Козік і Понєдєльнік не зуміли зрівняти рахунок. Зате Краснопір реалізував вихід на побачення з голкіпером ковалівців – 0:2 у підсумку.

З перемогою в активі «Полісся» відновило перевагу над київським «Динамо» на третій сходинці Прем'єр-ліги. Житомиряни мають в активі 33 очки. Тепер підопічні Ротаня тиснуть на донецький «Шахтар» (35 пунктів), у якого матч у запасі.

Нагадаємо, рівненський «Верес» оформив феєричну перемогу над «Полтавою» на домашній арені. Господарі пропустили два м'ячі за півгодини. Та перед перервою рівняни відіграли один гол, а в другій половини забили ще двічі.

До слова, раніше криворізький «Кривбас» призначив нового тренера-іноземця. Іспанський фахівець Домінго Марін став асистентом керманича команди Патріка ван Леувена. Раніше він працював на батьківщині, а також на Кіпрі, в Ізраїлі та Еквадорі.