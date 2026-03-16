Британський лижник у стані алкогольного сп'яніння змагався на Кубку світу в Норвегії

Ілля Мандебура
Гледхіллу від випитих напоїв пізніше по дистанції стало погано
фото: соціальні мережі

Гледхілл пояснив свої дії веселою атмосферою

Британський лижник Гебріел Гледхілл під час 50-кілометрового марафону у норвезькому Голменколлені перетворив свій виступ на справжню вечірку. Про це інформує «Главком» з посиланням на VG. 

Незвичні дії Гледхілла

Під час гонки 14 березня 2026 року 23-річний спортсмен вирішив не ігнорувати пропозиції вболівальників, які традиційно збираються вздовж траси з напоями. Гледхілл неодноразово зупинявся, щоб випити з фанатами, і в результаті перетнув фінішну лінію у стані сильного алкогольного сп’яніння. За словами самого Гледхілла, він почав дегустувати напої вже на третьому колі дистанції. За власними підрахунками лижника, він вжив понад 10-12 пляшок пива та близько 5-6 шотів міцного алкоголю, серед якого були шнапс та Jägermeister.

Спортсмен зізнався, що досвід був неймовірно веселим, хоча організм не завжди витримував таке навантаження. Через це під час гонки його нудило, і він виблював майже все. Гледхілл навіть жартував, що в якийсь момент йому пропонували навіть рідину для полоскання рота, і він ледь не погодився.

Чи дістався британець фінішу

Попри такий незвичний «допінг», британець зміг завершити дистанцію. Він посів 67-ме місце серед 75 учасників, що стартували, відставши від переможця, норвежця Ейнара Хедегарта, більш ніж на 20 хвилин. Гледхілл пояснив свій вчинок особливою аурою Холменколлена, який вважається меккою лижного спорту: «Зараз я досить п'яний. Було важко дістатися фінішу, але в Голменколлені головне – це розваги. Атмосфера тут просто шалена».

Хоча зазвичай професійні атлети суворо дотримуються режиму, вчинок Гледхілла викликав скоріше посмішки, ніж засудження, через специфіку саме цього етапу. Голменколлен відомий своїми вболівальниками, які живуть у наметах уздовж траси і влаштовують гучні гуляння, проте настільки відвертий вчинок спортсмена є рідкісним випадком в історії сучасних лижних перегонів.

Нагадаємо, що легендарний норвезький лижник отримав струс мозку внаслідок падіння на етапі Кубка світу. Йоганнес Гесфлот Клебо вдарився головою під час падіння у півфіналі спринтерських перегонів. 

