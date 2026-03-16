Переможниця етапів Кубка світу з біатлону стала матір'ю

Ілля Мандебура
Марі Едер, більш відома під прізвищем Лаукканен, тричі у своїй кар'єрі піднімалася на п'єдестал етапів Кубка світу
Марі Едер поділилася радісною подією в соцмережах

Колишня зірка фінського біатлону Марі Едер (у дівоцтві – Лаукканен) та її чоловік, ексбіатлоніст збірної Австрії Бенжамін Едера, поділилися, що стали батьками первістків. Про це інформує «Главком».

Хто народився у Едер

37-річна спортсменка нещодавно повідомила у своїх соцмережах, що 25 лютого 2026 року вона стала мамою двох чарівних донечок. Цікаво, що спершу спортсменка вирішила не розголошувати стать майбутніх первістків, але зараз усе ж зробила це. 

У зворушливому дописі Едер зазначила, що малеча миттєво підкорила серця батьків. Ця новина викликала хвилю привітань від колишніх колег по трасі та вболівальників з усього світу. 

Якою була кар'єра Едер

Марі Едер завершила свою професійну кар'єру у 2023 році, залишивши помітний слід у фінському спорті. Найбільшим успіхом у її біатлонній біографії стали два переможні старти на етапах Кубка світу в березні 2017 року, коли вона ще виступала під прізвищем Лаукканен. Окрім біатлону, Марі демонструвала високі результати і в лижних перегонах, де у 2010 році виборола титул чемпіонки світу серед молоді, а також стала п'ятою на Олімпійських іграх 2018 в командному спринті. Її швидкість на дистанції довгі роки робили її однією лідеркою збірної Фінляндії та головною зіркою цієї країни після завершення кар'єри легендарної Кайси Макарайнен.

Чому вирішила завершити зі спортом

Рішення про завершення кар'єри два роки тому було непростим. Лише після відходу зі спорту Марі зізналася, що причиною стали проблеми з серцем, які заважали їй витримувати навантаження на найвищому рівні. З моменту весілля з Бенжаміном Едером у 2018 році пара проживає в Австрії, де Марі Едер і провела свої останні професійні сезони. Її чоловік також присвятив значну частину життя біатлону в лавах австрійської національної команди, тепер разом із дружиною готується до головної ролі у своєму житті – виховання доньок.

Нагадаємо, що зіркові українські спортсмени Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук стали батьками доньки

