«Шахтар» зустрінеться з «Зорею»: розклад 13-го туру української Прем'єр-ліги

Вже у середу, 13 листопада, стартує черговий тур чемпіонату України з футболу

П'ятьма поєдинками у неділю, 13 листопада, стартує 13-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ). Про це повідомляє «Главком».

О 13.00 зіграють полтавська «Ворскла» та «Дніпро-1», «Олександрія» та рівненський «Верес».

У перший ігровий день туру, о 15.00, також зустрінуться донецький «Шахтар» та луганська «Зоря», київське «Динамо» та ковалівський «Колос», харківський «Металіст 1925» та «Інгулець» із Петрового.

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У понеділок, 14 листопада, зійдуться харківський «Металіст» та криворізький «Кривбас» (13.00), одеський «Чорноморець» та «Львів» (14.00), львівський «Рух» та закарпатський «Минай» (15.00).

Нагадаємо, в турнірній таблиці УПЛ лідирує «Дніпро-1».

Раніше визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Також суперника по 1/16 фіналу Ліги конференцій дізнався «Дніпро-1».

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