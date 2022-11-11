Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Шахтар» зустрінеться з «Зорею»: розклад 13-го туру української Прем'єр-ліги

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Шахтар» зустрінеться з «Зорею»: розклад 13-го туру української Прем'єр-ліги
Центральний матч туру «Шахтар» – «Зоря»
фото з відкритих джерел

Вже у середу, 13 листопада, стартує черговий тур чемпіонату України з футболу

П'ятьма поєдинками у неділю, 13 листопада, стартує 13-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ). Про це повідомляє «Главком».

О 13.00 зіграють полтавська «Ворскла» та «Дніпро-1», «Олександрія» та рівненський «Верес».

У перший ігровий день туру, о 15.00, також зустрінуться донецький «Шахтар» та луганська «Зоря», київське «Динамо» та ковалівський «Колос», харківський «Металіст 1925» та «Інгулець» із Петрового.

У понеділок, 14 листопада, зійдуться харківський «Металіст» та криворізький «Кривбас» (13.00), одеський «Чорноморець» та «Львів» (14.00), львівський «Рух» та закарпатський «Минай» (15.00).

«Шахтар» зустрінеться з «Зорею»: розклад 13-го туру української Прем'єр-ліги фото 1

Нагадаємо, в турнірній таблиці УПЛ лідирує «Дніпро-1».

Раніше визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Також суперника по 1/16 фіналу Ліги конференцій дізнався «Дніпро-1».

Читайте також: «Шахтар» – відвертий аутсайдер протистояння з «Ренном» за версією букмекерів

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК «Зоря» УПЛ ФК «Дніпро-1»

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перші ігри пройдуть 16 лютого 2023 року
«Шахтар» отримав суперника по 1/16 фіналу Ліги Європи
7 листопада, 14:16
Перший матч пройде 16 лютого у Франції
«Шахтар» – відвертий аутсайдер протистояння з «Ренном» за версією букмекерів
8 листопада, 10:15
Попереднім клубом Де Дзербі був донецький «Шахтар»
Колишній тренер «Шахтаря» вибив лондонський «Арсенал» з Кубка ліги
Вчора, 12:25

Новини

«Шахтар» зустрінеться з «Зорею»: розклад 13-го туру української Прем'єр-ліги
«Шахтар» зустрінеться з «Зорею»: розклад 13-го туру української Прем'єр-ліги
Стало відомо, чи отримував «Шахтар» пропозиції щодо трансферу Мудрика
Стало відомо, чи отримував «Шахтар» пропозиції щодо трансферу Мудрика
«Дніпро-1» на вершині: таблиця української Прем'єр-ліги після 12-го туру
«Дніпро-1» на вершині: таблиця української Прем'єр-ліги після 12-го туру
Ломаченко та Хейні організовують поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу
Ломаченко та Хейні організовують поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу
Українець Малиновський провів яскравий матч за «Аталанту» (відео)
Українець Малиновський провів яскравий матч за «Аталанту» (відео)
Катар-2022: стало відомо, хто в Україні транслюватиме Чемпіонат світу з футболу
Катар-2022: стало відомо, хто в Україні транслюватиме Чемпіонат світу з футболу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Генерали благають про перерву: Банкова пояснила, чому Кремль виклянчує переговори
49K
Зустріч Байдена з Лавровим на саміті G20? Салліван відповів на важливе питання
31K
Україна влаштувала демарш на заході Ради Європи через «теплу ванну» для російських лібералів
27K
Рашисти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
21K
У Херсоні прогриміли вибухи (відео)
20K
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним

Новини

Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
Сьогодні, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
Вчора, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Вчора, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту