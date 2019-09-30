Ще два американці виступатимуть в баскетбольній Суперлізі



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Кервін Брістол знову виступатиме в Україні ФБУ

«Харківські Соколи» та «Миколаїв» підсилилися заокеанськими легіонерами

На початку сезону в баскетбольній Суперлізі ще два американці уклали угоди з українськими клубами.

«Харківські Соколи» повідомили про досягнення угоди з американським свінгменом Карімом Джамаром.

Гравець з Каліфорнії на початку кар’єри чотири роки провів в університеті Монтани. Граючи у складі «Монтана Грізліз», Карім у середньому заробляв 13,8 очка, 5,5 підбирання та 3,4 передачі за гру.

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Останні два сезони Джамар провів у австрійському «Капфенберзі», де встиг виграти чемпіонат та Кубок країни. Середні показники Каріма у 64 поєдинках за «Капфенберг»: 14 очок, 4 асисти та 3,8 підбирання.

«Миколаїв» оголосив про підписання американського центрового Кервіна Брістола (208 см, 102 кг).

Бігмен вже виступав за корабелів в сезоні-2013/14. Також 31-річний американець грав в Україні за одеську БІПУ (2016) та київський «Будівельник» (2017/18).

2014 року Брістола визнали найкращим гравцем захисного плану в Суперлізі, також тоді він став найкращим підбираючим чемпіонату.

Минулий сезон Брістол відіграв за «Лондон Лайонс», у складі яких за 23 хвилини за матч набирав 6,5 очка, робив 7,0 підбирання та 1,7 блок-шота за матч в Британській баскетбольній лізі.