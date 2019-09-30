  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ще два американці виступатимуть в баскетбольній Суперлізі

    • Розсилка
    Кервін Брістол знову виступатиме в Україні - Ще два американці виступатимуть в баскетбольній Суперлізі
    Кервін Брістол знову виступатиме в Україні
    ФБУ

    «Харківські Соколи» та «Миколаїв» підсилилися заокеанськими легіонерами

    На початку сезону в баскетбольній Суперлізі ще два американці уклали угоди з українськими клубами.

    «Харківські Соколи» повідомили про досягнення угоди з американським свінгменом Карімом Джамаром.

    Гравець з Каліфорнії на початку кар’єри чотири роки провів в університеті Монтани. Граючи у складі «Монтана Грізліз», Карім у середньому заробляв 13,8 очка, 5,5 підбирання та 3,4 передачі за гру.

    Читайте також: У Росії пограбували футбольного тренера

    Останні два сезони Джамар провів у австрійському «Капфенберзі», де встиг виграти чемпіонат та Кубок країни. Середні показники Каріма у 64 поєдинках за «Капфенберг»: 14 очок, 4 асисти та 3,8 підбирання.

    «Миколаїв» оголосив про підписання американського центрового Кервіна Брістола (208 см, 102 кг).

    Бігмен вже виступав за корабелів в сезоні-2013/14. Також 31-річний американець грав в Україні за одеську БІПУ (2016) та київський «Будівельник» (2017/18).

    2014 року Брістола визнали найкращим гравцем захисного плану в Суперлізі, також тоді він став найкращим підбираючим чемпіонату.

    Минулий сезон Брістол відіграв за «Лондон Лайонс», у складі яких за 23 хвилини за матч набирав 6,5 очка, робив 7,0 підбирання та 1,7 блок-шота за матч в Британській баскетбольній лізі. 

    Читайте також
    баскетбол Федерація баскетболу України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ