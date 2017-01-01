Ще один екс-футболіст «Шахтаря» може перебратися у чемпіонат Туреччини
- 24 Листопада, 14:38
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Мова йде про Василя Кобіна, який може залишити «Верес» уже взимку
Колишній захисник донецького «Шахтаря», а нині гравець рівненського «Вереса» Василь Кобін взимку, ймовірно, стане гравцем одного з турецьких клубів.
Принаймні, про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму Twitter.
32-річний футболіст, за його даними, покине рівненський клуб уже у найближче трансферне вікно.
«У «Вересу» взимку ще одна вагома кадрова втрата. Команду залишить людина із залізною чоловічою гідністю. Впевнений, що голи Васі Кобіна не раз прикрашатимуть хіт-паради найкращих голів чемпіонату Туреччини», - написав Бурбас.
Зауважимо, що у нинішньому сезоні УПЛ на рахунку гравця 13 матчів, один гол та дві результативні передачі.
У «Вересу» взимку ще одна вагома кадрова втрата. Команду залишить людина із залізною чоловічою гідністю. Впевнений, що голи Васі Кобіна не раз прикрашатимуть хіт-паради найкращих голів чемпіонату Туреччини— Igor Burbas (@iburbas) 24 листопада 2017 р.