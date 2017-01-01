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    Ще один екс-футболіст «Шахтаря» може перебратися у чемпіонат Туреччини

    Мова йде про Василя Кобіна, який може залишити «Верес» уже взимку
    Колишній захисник донецького «Шахтаря», а нині гравець рівненського «Вереса» Василь Кобін взимку, ймовірно, стане гравцем одного з турецьких клубів. Принаймні, про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму Twitter. 32-річний футболіст, за його даними, покине рівненський клуб уже у найближче трансферне вікно. «У
    • 24 Листопада, 14:38
    • Розсилка
    Василь Кобін
    Василь Кобін

    Мова йде про Василя Кобіна, який може залишити «Верес» уже взимку

    Колишній захисник донецького «Шахтаря», а нині гравець рівненського «Вереса» Василь Кобін взимку, ймовірно, стане гравцем одного з турецьких клубів.

    Принаймні, про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму Twitter.

    32-річний футболіст, за його даними, покине рівненський клуб уже у найближче трансферне вікно.

    «У «Вересу» взимку ще одна вагома кадрова втрата. Команду залишить людина із залізною чоловічою гідністю. Впевнений, що голи Васі Кобіна не раз прикрашатимуть хіт-паради найкращих голів чемпіонату Туреччини», - написав Бурбас.

    Зауважимо, що у нинішньому сезоні УПЛ на рахунку гравця 13 матчів, один гол та дві результативні передачі.

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