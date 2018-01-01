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    Шевченко головним місцем дислокації збірної України зробить не Київ, а Харків?

    Принаймні, найближчий збір команда повинна провести саме у Харкові
    Графік роботи національної команди України під час березневого збору поки ще остаточно не затверджений. Але попередньо планується, що футболісти збірної України напередодні найближчих спарингів зберуться 19 березня не у Києві, а у Харкові. Поселиться команди у знайомому готелі, де вони жили та готувалися до вересневих поєдинків кваліфікації
    • Сьогодні, 11:20
    • Розсилка
    Фото zbirna.com
    Фото zbirna.com

    Принаймні, найближчий збір команда повинна провести саме у Харкові

    Графік роботи національної команди України під час березневого збору поки ще остаточно не затверджений.

    Але попередньо планується, що футболісти збірної України напередодні найближчих спарингів зберуться 19 березня не у Києві, а у Харкові.

    Поселиться команди у знайомому готелі, де вони жили та готувалися до вересневих поєдинків кваліфікації ЧС-2018 з Туреччиною й Ісландією.

    Для тренувань розглядаються два варіанти: поля бази «Металіста» у Високому та стадіон «Сонячний», на якому виступає «Геліос».

    Очікується, що 21-го числа збірна вилетить до Іспанії. На наступний день проведе там передматчеве заняття, а 23-го – гру із Саудівською Аравією.

    Правда, ні місце, ні час зустрічі за 24 дня до неї офіційно ще не оголошено.

    Зате відомо, що 27 березня збірна України у бельгійському Льєжі на стадіоні «Моріс Дюфран» у межах Kirin Challenge Cup 2018 in Europe зіграє з національною командою Японії. Початок матчу – о 15:20 за київським часом.

    У Бельгію з Іспанії українська делегація перелетить орієнтовно 26-го числа.

    Напередодні поєдинку головний тренер збірної Андрій Шевченко розраховує провести ще тренування на тамтешній арені.

    Джерело: zbirna.com

    Харків НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ Збірна України Андрій Шевченко
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