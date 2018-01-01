Шевченко головним місцем дислокації збірної України зробить не Київ, а Харків?

Принаймні, найближчий збір команда повинна провести саме у Харкові

Графік роботи національної команди України під час березневого збору поки ще остаточно не затверджений. Але попередньо планується, що футболісти збірної України напередодні найближчих спарингів зберуться 19 березня не у Києві, а у Харкові. Поселиться команди у знайомому готелі, де вони жили та готувалися до вересневих поєдинків кваліфікації



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Фото zbirna.com

Принаймні, найближчий збір команда повинна провести саме у Харкові

Графік роботи національної команди України під час березневого збору поки ще остаточно не затверджений.

Але попередньо планується, що футболісти збірної України напередодні найближчих спарингів зберуться 19 березня не у Києві, а у Харкові.

Поселиться команди у знайомому готелі, де вони жили та готувалися до вересневих поєдинків кваліфікації ЧС-2018 з Туреччиною й Ісландією.

Для тренувань розглядаються два варіанти: поля бази «Металіста» у Високому та стадіон «Сонячний», на якому виступає «Геліос».

Очікується, що 21-го числа збірна вилетить до Іспанії. На наступний день проведе там передматчеве заняття, а 23-го – гру із Саудівською Аравією.

Правда, ні місце, ні час зустрічі за 24 дня до неї офіційно ще не оголошено.

Зате відомо, що 27 березня збірна України у бельгійському Льєжі на стадіоні «Моріс Дюфран» у межах Kirin Challenge Cup 2018 in Europe зіграє з національною командою Японії. Початок матчу – о 15:20 за київським часом.

У Бельгію з Іспанії українська делегація перелетить орієнтовно 26-го числа.

Напередодні поєдинку головний тренер збірної Андрій Шевченко розраховує провести ще тренування на тамтешній арені.

Джерело: zbirna.com