Шевченко приєднався до команди легенд «Челсі»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Шевченко

«Челсі» і «Інтер» проведуть матч, присвячений пам'яті Рея Вілкінса

Андрій Шевченко і Карло Кудічіні приєдналися до команди Легенд «Челсі», яка в п'ятницю зіграє на «Стемфорд Брідж» з колишніми зірками «Інтера».

Про це повідомляє офіційний сайт синіх.

«Челсі» і «Інтер» проведуть матч, присвячений пам'яті Рея Вілкінса.

Шевченко, як і Вілкінс, є легендою «Мілана».

Українець вигравав «Золотий м'яч» і з 2006-го по 2008-й рік виступав за «Челсі», після чого повернувся в «Динамо» Київ.

Кудічіні є вихованцем «Мілана», звідки і перебрався в «Челсі».

Зараз Карло працює в тренерському штабі Антоніо Конте і сьогодні разом зі своїм партнером по тренерському штабу Енріке Іларіу зіграє у Матчі Легенд.

Склад Легенд «Челсі»:

Карло Кудічіні

Енріке Іларіу

Дан Петреску

Франк Лебьоф

Марсель Десаї

Селестен Бабайяро

Денні Гренвілл

Вільям Галлас

Жуліано Белетті

Френк Сінклер

Грем Ле Со

Роберто Ді Маттео

Міхаель Баллак

Майкл Ессьєн

Денніс Вайз

Джоді Морріс

Ейдур Гудйонсен

Джанфранко Дзола

Туре Андре Фло

Джанлука Віаллі

Андрій Шевченко

П'єрлуїджі Казірагі.

Матч буде показаний (о 21:45) в прямій трансляції по «Челсі-ТБ» і на офіційній сторінці клубу в Фейсбуці.

Джерело: Террикон