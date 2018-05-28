Шевченко: Проти Марокко зіграють ті, хто не мав ігрового часу в збірній України

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Андрій Шевченко. Фото: ФФУ

Матч Марокко – Україна відбудеться 30 травня

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про підготовку до матчу зі збірною Марокко.

Шевченко зазначив, що збірна Марокко – не з легких суперників.

«У товариській грі з Марокко хочемо дати можливість зіграти хлопцям, які не грали в збірній або грали мало часу. Чи буде відповідний настрій? А як інакше? Я поясню хлопцям, та вони, в принципі, і самі розуміють, що цей поєдинок є дуже важливим в плані підготовки збірної до старту в Лізі націй», - сказав він.

«Ми подивилися достатньо матчів за участю цієї збірної. Вона – учасник чемпіонату світу, а це вже говорить про силу опонента. Марокканці діють агресивно, багато прессингують», – цитує Шевченка Zbirna.com.

Варто зазначити, що матч Марокко – Україна відбудеться 30 травня.