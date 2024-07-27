Шевченко особисто привітав олімпійську збірну України з перемогою над Марокко

Президент Української асоціації футболу відвідав команду у роздягальні та промовив надихаючі слова

Олімпійська збірна України з футболу під керівництвом Руслана Ротаня здобула важливу перемогу над командою Марокко з рахунком 2: 1 у другому турі групового етапу Олімпіади-2024. Вирішальний гол був забитий наприкінці матчу, забезпечивши українцям три очки та зберігши шанси на вихід у плей-оф. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відвідав роздягальну команду після матчу та висловив слова підтримки та мотивації. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

«Ви зробили правильні висновки. Тому бажаю в наступному матчі, щоб ви вийшли з таким же настроєм. Бо сьогодні був настрой, була боротьба, було бажання виграти цей матч. І тому ви його виграли. Давайте, хлопці», – сказав Шевченко.

Перемога особливо цінна, враховуючи майбутню складну зустріч з аргентинцями. Тим не менше, сьогодні команда може святкувати успіх. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відвідав роздягальну команду після матчу та висловив слова підтримки та мотивації. Він підкреслив важливість цієї перемоги для всієї країни та закликав гравців продовжувати боротьбу на турнірі.

Ця перемога стала яскравим моментом для українського футболу на Олімпіаді та підтвердженням потенціалу молодої команди. Вболівальники з нетерпінням чекають наступного матчу та сподіваються на подальші успіхи збірної України.

Нагадаємо, українці догравали цей матч у меншості, і забили переможний гол у доданий час. У першому турі Україна неочікувано поступилася Іраку.

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