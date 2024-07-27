Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Шевченко особисто привітав олімпійську збірну України з перемогою над Марокко

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Шевченко особисто привітав олімпійську збірну України з перемогою над Марокко
Шевченко особисто привітав збірну
фото: xsport.ua

Президент Української асоціації футболу відвідав команду у роздягальні та промовив надихаючі слова

Олімпійська збірна України з футболу під керівництвом Руслана Ротаня здобула важливу перемогу над командою Марокко з рахунком 2: 1 у другому турі групового етапу Олімпіади-2024. Вирішальний гол був забитий наприкінці матчу, забезпечивши українцям три очки та зберігши шанси на вихід у плей-оф. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відвідав роздягальну команду після матчу та висловив слова підтримки та мотивації. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

«Ви зробили правильні висновки. Тому бажаю в наступному матчі, щоб ви вийшли з таким же настроєм. Бо сьогодні був настрой, була боротьба, було бажання виграти цей матч. І тому ви його виграли. Давайте, хлопці», – сказав Шевченко.

 

Перемога особливо цінна, враховуючи майбутню складну зустріч з аргентинцями. Тим не менше, сьогодні команда може святкувати успіх. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відвідав роздягальну команду після матчу та висловив слова підтримки та мотивації. Він підкреслив важливість цієї перемоги для всієї країни та закликав гравців продовжувати боротьбу на турнірі.

Ця перемога стала яскравим моментом для українського футболу на Олімпіаді та підтвердженням потенціалу молодої команди. Вболівальники з нетерпінням чекають наступного матчу та сподіваються на подальші успіхи збірної України.

Нагадаємо, українці догравали цей матч у меншості, і забили переможний гол у доданий час. У першому турі Україна неочікувано поступилася Іраку.

 

Читайте також: 

Теги: медалі олімпійські ігри Марокко президент українці Андрій Шевченко Збірна України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цифри щодо мобілізації сформувало військове керівництво
Зеленський розповів, хто визначив цифри щодо мобілізації
30 червня, 17:21
Поставка Patriot з Німеччини та новий уряд у Великій Британії. Головне за 5 липня
Поставка Patriot з Німеччини та новий уряд у Великій Британії. Головне за 5 липня
5 липня, 21:00
Співачка наголосила, що боїться зброї, але військовий зауважив, що «аби її не боятися, потрібно вміти з нею поводитися»
Оля Полякова слідом за Тіною Кароль побігла вчитися воювати
12 липня, 22:19
Під час ухвалення договору виступили Президент США Джозеф Байден та Президент України Володимир Зеленський
Схвалення Українського договору: як завершився ювілейний саміт НАТО
12 липня, 09:20
Проблема із артистами може затьмарити відкриття Олімпіади у Парижі
Церемонія відкриття Олімпійських ігор у Парижі опинилась на межі зриву
19 липня, 10:58
Джей Ді Венс (праворуч) стане віцепрезидентом у разі перемоги Трампа на виборах у США
Трамп визначився із напарником: МЗС Росії вставило свої п'ять копійок
16 липня, 11:35
Слова Портеса спровокували скандал
Французький депутат заявив, що «ізраїльська делегація не є бажаною на Олімпіаді»
22 липня, 14:45
Зеленський заслухав доповіді Сирського та Баргилевича
Україна працює над послабленням залежності від західних ракет
23 липня, 17:16
Залужний висловився про війну в Україні
«Інакше ми всі загинемо»: Посол Залужний звернувся до союзників України
23 липня, 01:16

Новини

Кадри церемонії відкриття після скандалу зникли з офіційного каналу Олімпіади
Кадри церемонії відкриття після скандалу зникли з офіційного каналу Олімпіади
Олімпієць вибачився перед дружиною за те, що втопив обручку у «річці міста кохання»
Олімпієць вибачився перед дружиною за те, що втопив обручку у «річці міста кохання»
Українські спортсмени стартували на Олімпіаді-2024: перші результати змагань
Українські спортсмени стартували на Олімпіаді-2024: перші результати змагань
Шевченко особисто привітав олімпійську збірну України з перемогою над Марокко
Шевченко особисто привітав олімпійську збірну України з перемогою над Марокко
Анонс другого змагального дня Олімпіади. Чого очікувати від українців?
Анонс другого змагального дня Олімпіади. Чого очікувати від українців?
Українська спортсменка травмувалася на Олімпіаді-2024
Українська спортсменка травмувалася на Олімпіаді-2024

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
18K
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
7768
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6137
Міноборони пояснило, кого найпершими покличуть до війська після оновлення даних
5094
Умань попрощалася з колишнім мером, який загинув на фронті
4162
Майор утік із військової частини, бо довго не був у відпустці: чи покарали його

Новини

Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Сьогодні, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
Вчора, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Вчора, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
26 липня, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua