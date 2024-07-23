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Україна працює над послабленням залежності від західних ракет

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна працює над послабленням залежності від західних ракет
Зеленський заслухав доповіді Сирського та Баргилевича
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Під час засідання Ставки присутні приділили багато уваги можливостям завдавати ударів за лінію фронту

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Зокрема, йшлося про зміни в оперативній ситуації, прогнози та подальші дії збройних сил України. Про це президент повідомив у Telegram.

Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича.

«Зміни в оперативній ситуації, прогнози, подальші дії, комплектація бригад для своєчасної ротації. Багато уваги приділили можливостям завдавати ударів за лінію фронту. Проаналізували ефективність наших дронів різних типів, а також тактики російської армії щодо безпілотників. Оцінили результативність РЕБ та інших методів боротьби з БпЛА», – зазначив президент.

За словами глави нашої держави, Україна активно працює над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО.

«Доповіді міністра Олександра Камишіна, першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, віцепрем’єра Михайла Федорова», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попросив прем'єра Великої Британії Кіра Стармера «продемонструвати своє лідерство» в питанні дозволу Україні бити західною зброєю по всій території Росії.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звернувся до міністрів закордонних справ ЄС з проханням скасувати обмеження, введені їхніми країнами на використання Україною зброї далекого радіусу дії.

До слова, попри всі розмови про військову економіку Росії та спрямування близько 8% свого ВВП на військові витрати, РФ здатна замінити приголомшливі втрати танків, броньованих машин піхоти й артилерії, лише витягнувши зі сховищ і відновивши запаси, накопичені за радянських часів. Хоча ці запаси величезні, вони не безмежні.

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Теги: Володимир Зеленський президент Олександр Сирський ЗСУ війна зброя ракета

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