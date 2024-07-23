Україна працює над послабленням залежності від західних ракет

Під час засідання Ставки присутні приділили багато уваги можливостям завдавати ударів за лінію фронту

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Зокрема, йшлося про зміни в оперативній ситуації, прогнози та подальші дії збройних сил України. Про це президент повідомив у Telegram.

Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича.

«Зміни в оперативній ситуації, прогнози, подальші дії, комплектація бригад для своєчасної ротації. Багато уваги приділили можливостям завдавати ударів за лінію фронту. Проаналізували ефективність наших дронів різних типів, а також тактики російської армії щодо безпілотників. Оцінили результативність РЕБ та інших методів боротьби з БпЛА», – зазначив президент.

За словами глави нашої держави, Україна активно працює над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО.

«Доповіді міністра Олександра Камишіна, першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, віцепрем’єра Михайла Федорова», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попросив прем'єра Великої Британії Кіра Стармера «продемонструвати своє лідерство» в питанні дозволу Україні бити західною зброєю по всій території Росії.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звернувся до міністрів закордонних справ ЄС з проханням скасувати обмеження, введені їхніми країнами на використання Україною зброї далекого радіусу дії.

До слова, попри всі розмови про військову економіку Росії та спрямування близько 8% свого ВВП на військові витрати, РФ здатна замінити приголомшливі втрати танків, броньованих машин піхоти й артилерії, лише витягнувши зі сховищ і відновивши запаси, накопичені за радянських часів. Хоча ці запаси величезні, вони не безмежні.