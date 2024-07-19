Церемонія відкриття Олімпійських ігор у Парижі опинилась на межі зриву

Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі опинилася на межі зриву через артистів

Страйк французького союзу артистів-виконавців може зірвати церемонію відкриття XXXIII Олімпійських ігор у Парижі 26 липня. Актори, танцюристи та акробати, які задіяні у заході, незадоволені зарплатою, а також ігноруванням з боку організаторів. Про це пише The Mirror.

Також під сумнів артисти ставлять свою участь у церемонії відкриття Літніх Паралімпійських ігор 2024 року.

«У Парижі відбудеться яскраве свято за участю спортсменів у супроводі 600 тис глядачів, яке завершиться парадом човнів, що символізують країни-учасниці. Але суперечка не лише загрожує першій феєрії; тінь страйку також нависла над репетиціями відкриття Паралімпійських ігор», – пишуть журналісти The Mirror.

Відомо, що у церемонії відкриття мають взяти участь 3 тис артистів та 400 танцюристів Союзу артистів-виконавців Франції (SFA). Однак там зазначили, що умови праці не обговорювалися спільно, і не було зроблено нічого, аби зробити їх кращими.

«Хоча гасло «Робимо краще разом» сьогодні всюди на вулицях Парижа, ми хочемо заявити, що наші умови працевлаштування не обговорювалися. Ми також хочемо висвітлити сумнівні практики, кричущу нерівність у поводженні та відсутність соціального діалогу під час підготовки до церемоній», – коментують ситуацію у SFA.

SFA також стверджує, що вони «кілька разів» проводили переговори з компанією Paname 24, яка бере участь в організації церемонії відкриття, адже мають занепокоєння щодо «умов котрактів».

Нагадаємо, Україну на Олімпійських іграх-2024 у Парижі представлятимуть 140 спортсменів та спортсменок. Про це на пресконференції заявив президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт.За словами Гутцайта, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.