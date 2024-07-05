Поставка Patriot з Німеччини та новий уряд у Великій Британії. Головне за 5 липня

Президент України Володимир Зеленський подякував іноземним лідерам за виконання домовленостей щодо постачання в Україну систем протиповітряної оборони Patriot.

Зеленський подякував партнерам за виконання домовленостей щодо ППО, Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії, Веніславський пропонує розширити перелік інформації, яка належить до держтаємниці. «Главком» склав добірку новин 5 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський подякував партнерам за виконання домовленостей щодо ППО

Президент України Володимир Зеленський подякував іноземним лідерам за виконання домовленостей щодо постачання в Україну систем протиповітряної оборони Patriot.

«Хочу подякувати нашим партнерам за виконання домовленостей щодо ППО. Ми ставили перед собою завдання вдвічі збільшити силу нашого повітряного щита, і сьогодні початок цього», – заявив президент у вечірньому відеозверненні.

Зокрема, глава держави подякував Німеччині за Patriot, який уже в Україні. «Сильна новина», – зазначив він.

Також Зеленський подякував Сполученим Штатам за ще один крок для зміцнення української ППО.

Веніславський пропонує розширити перелік інформації, яка належить до держтаємниці

Народний депутат Федір Веніславський запропонував внести зміни до статті восьмої Закону України «Про державну таємницю». Відповідний законопроєкт з'явився на сайті Верховної Ради України.

Нардеп пропонує віднести до держтаємниці таку інформацію:

про організацію, зміст, стан і плани забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури;

про створення матеріально-технічного резерву для реагування на кризові ситуації та ліквідації їх наслідків на об’єктах критичної інфраструктури.

Росія втрачає військово-морський центр у Криму

Чорноморський флот Російської Федерації був змушений перебазувати «майже всі» боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць, а його головний військово-морський центр стає неефективним через атаки з боку ЗСУ. Про це в інтерв’ю Reuters розповів командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

Неіжпапа зазначив, що удари українських ракет і морських безпілотників завдали серйозної шкоди базі в Севастополі, яка є логістичним центром для ремонту, технічного обслуговування, навчання та зберігання боєприпасів, а також виконує інші важливі функції для Росії.

«Він створювався протягом багатьох десятиліть, можливо, сторіч. І тепер вони, очевидно, втрачають цей центр», – додав він.

Україна знищила або пошкодила 27 військових кораблів, зокрема п'ять, за його словами, знищено внаслідок підриву на морських мінах, встановлених українськими військово-морськими безпілотниками поблизу Севастопольської бухти.

Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії

Лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Сполученого Королівства. Про це пише AP. Стармер отримав благословення короля Чарльза III на формування уряду під час церемонії, відомої як «цілування рук».

Новий прем'єр попрямував із Букінгемського палацу до резиденції на Даунінг-стріт, 10, де виступив з промовою. Її він розпочав з подяки своєму попереднику Ріші Сунаку, а потім сказав, що «робота над змінами починається негайно».

Кір Стармер вже оголосив склад свого уряду. Про повідомляє офіційний акаунт британського прем’єр-міністра у соцмережі Х.

Новим міністром закордонних справ Великої Британії в уряді Кіра Стармера став Девід Леммі, який замінить на цій посаді Девіда Кемерона. Очільником міністерства оборони призначили Джона Гілі.

Варто зазначити, що Леммі та Гіллі приїздили до Києва у травні і недвозначно заявляли про підтримку України.

Байден прокоментував свою участь у президентських виборах

Чинний глава Білого дому Джо Байден заявив, що він «нікуди не піде» та продовжуватиме участь у президентських виборах США. Про це повідомляє «Голос Америки».

На святкуванні дня незалежності США в Білому домі, яке передбачало барбекю для декількох тисяч військовослужбовців та їхніх сімей, хтось із натовпу звернувся до американського лідера: «Продовжуйте боротьбу!».

«Так і буде. Я нікуди не піду», – відповів Байден.