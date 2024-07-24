Олімпіада. Українські футболісти ділять третє місце в групі після поразки від Іраку

Українці ніколи раніше не змагалися на Олімпіадах у футбольних турнірах

Футболісти стали єдиними українськими представниками, які виступили за 2 дні до офіційного старту змагань

Незважаючи на те що церемонія відкриття Олімпійських Ігор-2024 відбудеться у п'ятницю, 26 липня, представники деяких видів спорту починають змагатися вже сьогодні. Таку традицію мають ігрові види – футбол, регбі-7, а також гандбол. Основною причиною, чому змагання починаються раніше, називають високе навантаження на команди, а також логістичні причини (у гандболі на тій же арені пізніше виступатимуть важкоатлети).

Якщо у регбі-7 Україна представництва не мала, то ось у футболі наша збірна провела стартовий матч групового раунду проти Іраку, який став офіційним дебютом на Олімпіадах для вітчизняних збірних. Перед початком поєдинку Україна йшла впевненим фаворитом, однак суперники теж були готові боротися за 3 очки в цьому матчі.

Перебіг матчу Ірак – Україна

Перший тайм пройшов під контролем «синьо-жовтих», які мали 62-відсоткове володіння м'ячем, 7 ударів, 2 з яких були в площину воріт. Однак моменти реалізувати не вдалося, тому після першої половини матчу рахунок був нічийним – 0:0.

Історичний гол для України забив Валентин Рубчинський – на 53 хвилині, після добивання м'яча, йому вдалося відкрити рахунок у матчі. Але вже за декілька хвилин Максим Таловєров сфолив у штрафній зоні на гравцеві Іраку, за що було призначене пенальті. Аймен Гусейн реалізував одинадцятиметровий та зрівняв рахунок – 1:1.

Після цього українська команда дещо зменшила швидкості, чим дозволила футболістам з Іраку чинити суттєвий пресинг. Одна з атак від суперників завершилася забитим м'ячем – відзначився у ворота нашої команди Алі Джасім.

За рахунку 2:1 іракські футболісти почали активно захищатися, створюючи складність для української команди зрівняти рахунок. Небезпечні моменти створити до кінця 90 хвилин не вдалося, тому останні надії покладалися на 12 додаткових хвилин. На перших хвилинах українцям навіть вдалося забити, проте перед влучанням м'яча у сітку воріт він покинув межі поля. Після цього шансів для взяття воріт Іраку не було, тому матч завершився поразкою України з рахунком 1:2.

Перебіг матчу Аргентина – Марокко

В іншому поєдинку нашої групи Аргентина грала з Марокко. Збірна Марокко вела з рахунком 2:0, проте аргентинці змогли зрівняти на шістнадцятій доданій хвилині. Після цього на полі почався хаос від натовпу вболівальників африканської команди, які почали кидати сторонні предмети на поле, що змусило відкласти закінчення матчу одразу на 2 години. Після завершення перерви, під час якої всі вболівальники були вилучені, відео–арбітр зафіксував офсайд від гравця аргентинської команди. Після скасування голу Аргентина не змогла забити ще один м'яч, тому фінальним рахунком було визначено 2:1 на користь марокканців.

Турнірне становище збірної України на Олімпіаді–2024

Після першого туру Україна ділить третє місце групи разом з командою Аргентини – обидві команди мають по 0 очок з 1 забитим та 2 пропущеними м'ячами. Наступний матч, проти Марокко, буде зіграний 27 липня о 18:00.

Результати виступу українців 24 липня

Футбол.

Чоловіча першість.

Груповий етап. Група B.

1 тур.

Ірак – Україна 2:1 (Гассан Гусейн, 56 хв, Алі Джасім, 75 хв – Валентин Рубчинський, 53 хв)

Як повідомлялося, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет опублікував остаточний список з 15 спортсменів з російськими паспортами, які візьмуть участь в Олімпійських іграх. Країна-агресор буде представлена в п'яти видах спорту.