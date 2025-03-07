Чемпіонат Європи. Погорілко встановив рекорд України, але не зміг вийти у фінал

У квітні 2024 року Погорілко став рекордсменом на відкритому повітрі, пробігши 400 м за 44.94 секунди

Погорілко є автором обох національних рекордів у бігу на 400 м

Український легкоатлет Олександр Погорілко виступив у кваліфікації бігу на 400 м серед чоловіків на чемпіонаті Європи у приміщенні. Як повідомляє «Главком», спортсмен оновив національний рекорд, але не пройшов у півфінал.

Погорілко – чемпіон України-2024 й володар національного рекорду у бігу на 400 м на відкритому повітрі. На Євро-2025 він був одним з двох представників України на цій дистанції – Тетяна Мельник закінчила жіночі змагання вже у першому раунді змагань.

Основний раунд на турнірі для Погорілка розпочався в останньому, п'ятому кваліфікаційному забігу. Для того, аби вийти у півфінал, він мав фінішувати у топ-2 кваліфікаційного забігу або ж опинитися серед двійки найкращих за добором.

До фінішу Погорілко прибіг третім з часом у 46.32 секунди, проте не потрапив у півфінал Євро: його на 0.02 секунди у боротьбі за другу путівку випередив бельгієць Джонатан Сакоор (46.30 секунд).

Попри те, що Погорілко не пройшов у півфінал, його час став новим національним рекордом. Попередній рекорд у бігу на 400 м у приміщенні належав Віталію Бутриму – у 2018 році він подолав дистанцію за 46.45 секунд.

Відтак, Погорілко є автором обох національних рекордів у бігу на 400 м. У квітні 2024 року бігун також став рекордсменом на відкритому повітрі, пробігши дистанцію за 44.94 секунди.

«Гадаю, що вітати, бо це хороший результат. Готувався увесь сезон, хотів його показати. Хотів побити рекорд України у приміщенні. На минулому старті цього трішки не вистачило, тому я всі сили спрямував на чемпіонат Європи, щоб тут його перевершити. Бо це останній старт [зимового] сезону, більше шансів не було, тому намагався максимально викластися по дистанції», – розповів після забігу Погорілко в коментарі для «Суспільне Спорт».

Нагадаємо, два з трьох українських стрибунів кваліфікувалися до фіналу на чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики, що стартував в нідерландському Апелдорні.

Загалом до фіналу відібралися вісім спортсменів: крім українців Дорощука та Нікітіна туди потрапили італійці Мануель Ландо та Маттео Сіолі, чех Ян Штефела, фін Даніель Косонен, Альперен Асет з Туреччини, а також Тобіас Потьє з Німеччини.

Натомість не відібрався Томас Кармой, бронзовий призер Євро-2023 у приміщенні.

Фінал чоловічих стрибків у висоту відбудеться у суботу, 8 березня, о 21:09.