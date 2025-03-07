Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чемпіонат Європи. Погорілко встановив рекорд України, але не зміг вийти у фінал

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чемпіонат Європи. Погорілко встановив рекорд України, але не зміг вийти у фінал
У квітні 2024 року Погорілко став рекордсменом на відкритому повітрі, пробігши 400 м за 44.94 секунди
фото: ФЛАУ/Олександр Залевський

Погорілко є автором обох національних рекордів у бігу на 400 м

Український легкоатлет Олександр Погорілко виступив у кваліфікації бігу на 400 м серед чоловіків на чемпіонаті Європи у приміщенні. Як повідомляє «Главком», спортсмен оновив національний рекорд, але не пройшов у півфінал.

Погорілко – чемпіон України-2024 й володар національного рекорду у бігу на 400 м на відкритому повітрі. На Євро-2025 він був одним з двох представників України на цій дистанції – Тетяна Мельник закінчила жіночі змагання вже у першому раунді змагань.

Основний раунд на турнірі для Погорілка розпочався в останньому, п'ятому кваліфікаційному забігу. Для того, аби вийти у півфінал, він мав фінішувати у топ-2 кваліфікаційного забігу або ж опинитися серед двійки найкращих за добором.

До фінішу Погорілко прибіг третім з часом у 46.32 секунди, проте не потрапив у півфінал Євро: його на 0.02 секунди у боротьбі за другу путівку випередив бельгієць Джонатан Сакоор (46.30 секунд).

Попри те, що Погорілко не пройшов у півфінал, його час став новим національним рекордом. Попередній рекорд у бігу на 400 м у приміщенні належав Віталію Бутриму – у 2018 році він подолав дистанцію за 46.45 секунд.

Відтак, Погорілко є автором обох національних рекордів у бігу на 400 м. У квітні 2024 року бігун також став рекордсменом на відкритому повітрі, пробігши дистанцію за 44.94 секунди.

«Гадаю, що вітати, бо це хороший результат. Готувався увесь сезон, хотів його показати. Хотів побити рекорд України у приміщенні. На минулому старті цього трішки не вистачило, тому я всі сили спрямував на чемпіонат Європи, щоб тут його перевершити. Бо це останній старт [зимового] сезону, більше шансів не було, тому намагався максимально викластися по дистанції», – розповів після забігу Погорілко в коментарі для «Суспільне Спорт».

Нагадаємо, два з трьох українських стрибунів кваліфікувалися до фіналу на чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики, що стартував в нідерландському Апелдорні.

Загалом до фіналу відібралися вісім спортсменів: крім українців Дорощука та Нікітіна туди потрапили італійці Мануель Ландо та Маттео Сіолі, чех Ян Штефела, фін Даніель Косонен, Альперен Асет з Туреччини, а також Тобіас Потьє з Німеччини.

Натомість не відібрався Томас Кармой, бронзовий призер Євро-2023 у приміщенні.

Фінал чоловічих стрибків у висоту відбудеться у суботу, 8 березня, о 21:09.

Теги: Олександр Погорілко легка атлетика чемпіонат Європи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Магучіх: Один стрибок – і ми у фіналі
Чемпіонат Європи у приміщенні: Магучіх провела найкоротшу кваліфікацію у кар'єрі
Сьогодні, 15:12
Корсун за професійну кар'єру одного разу виходила до фіналів чемпіонату Європи з легкої атлетики
«Не могла ходити». Легкоатлетка Корсун із травмою змагалася на Євро-2025 в приміщенні
Сьогодні, 13:48
Анна Красуцька: Виходжу на сектор для стрибків – і все, сідаю, мене не несе
«Жахливо». Українська легкоатлетка прокоментувала свій дебют на Євро в приміщенні
Сьогодні, 09:59
Олег Дорощук успішно подола кваліфікацію Євро-2025
Два українці вийшли у фінал стрибків у висоту на Євро-2025 в приміщенні
Вчора, 21:41
Ярослава Магучіх є головною зіркою української легкої атлетики
Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні: де дивитися трансляції змагань
Вчора, 09:27
На російських і білоруських спортсменів у Чехії не чекають
Російських байдарочників та каноїстів відсторонили від чемпіонату Європи в Чехії
5 березня, 12:04
Команда у складі Аліни Дмитрук, Валерії Білоус-Гріджак, Маргарити Ангарської та Поліни Спиридонової здобула золото чемпіонату Європи
Україна здобула три нагороди на чемпіонаті Європи з фехтування серед кадетів
27 лютого, 10:32
Махмудова до окупованого Криму потрапила, не проходячи прикордонний контроль, згідно з законами України
Росіянка Махмудова, яка незаконно відвідувала Крим, стала чемпіонкою Європи зі стрільби з лука
24 лютого, 11:27
Вболівальниця Ярослави та її плакат про тарифи і висоту стрибків українки
«Стрибай так високо, як тарифи на комуналку». Вболівальники оригінально підтримали Магучіх
18 лютого, 20:02

Новини

Ексчемпіон Bellator українець Амосов наступного тижня проведе бій у США
Ексчемпіон Bellator українець Амосов наступного тижня проведе бій у США
Мілевський розповів про проблеми, які у нього виникли через пиво у Туреччині
Мілевський розповів про проблеми, які у нього виникли через пиво у Туреччині
Чемпіонат Європи. Погорілко встановив рекорд України, але не зміг вийти у фінал
Чемпіонат Європи. Погорілко встановив рекорд України, але не зміг вийти у фінал
Учасник Олімпіади потрапив до переліку топ-10 злочинців, яких розшукує ФБР
Учасник Олімпіади потрапив до переліку топ-10 злочинців, яких розшукує ФБР
Український нападник забив фантастичний гол із центру поля (відео)
Український нападник забив фантастичний гол із центру поля (відео)
Чемпіонат Європи у приміщенні: Магучіх провела найкоротшу кваліфікацію у кар'єрі
Чемпіонат Європи у приміщенні: Магучіх провела найкоротшу кваліфікацію у кар'єрі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 березня 2025
20K
Вплив релігії на владу США: що потрібно знати Україні?
16K
87-річний генерал Дурдинець досі отримує зарплату в МВС
14K
Прогноз магнітних бур на 7-9 березня: якою буде сонячна активність
5666
Втрати ворога станом на 7 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У більшості областей відбій повітряної тривоги: куди влучили окупанти
Сьогодні, 07:24
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua