Чемпіонат Європи у приміщенні: Магучіх провела найкоротшу кваліфікацію у кар'єрі

Магучіх: Один стрибок – і ми у фіналі

Фінал жіночих стрибків у висоту на Євро-2025 у приміщенні відбудеться у неділю, 9 березня

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала для «Суспільне Спорт» виступ у кваліфікації жіночих стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2025 у приміщенні. Про це повідомляє «Главком».

Магучіх стала єдиною з трьох українок, хто подолав кваліфікацію у жіночих стрибках у висоту на Євро у приміщенні. Для цього українській спортсменці знадобилося взяти планку 1.89 метра.

Кваліфікація на Євро у приміщенні виявилася найкоротшою у кар'єрі для Магучіх. Хоча змагання у секторі розпочалися на висоті 1.75 м, чинна чемпіонка Європи пропустила одразу три планки. А потім подолала планку 1.89 м з першої спроби.

Після завершення кваліфікації українська стрибунка розповіла про емоції від старту змагань. Зокрема Магучіх звернула увагу на те, що до фіналу допустили одразу дев'ятьох спортсменок, хоча за регламентом туди мали потрапити лише вісім.

«Найкоротша кваліфікація у кар'єрі? Так, один стрибок – і ми у фіналі. Але я дуже довго чекала, бо початкова висота була 1.75 м, а я, зазвичай, починаю 1.90-1.92 м. А тут ми вирішили почати з 1.89 м, щоб не переохолоджуватися і бути у формі. Я все ж думала, що буде другий стрибок на 1.92 м, але оскільки нас залишилося дев'ять, і там проходила кваліфікація у штовханні ядра, нам сказали: «Вас дев'ять – все, йдіть відпочивати і будете у фіналі стрибати», – розповіла українка.

Вона також зазначила, що до чемпіонату Європи підійшла у гарній формі.

«Євро – головний старт [зимового] сезону, потім чемпіонат світу [у приміщенні]. До цього старту була підготовка. Все добре, будемо відпочивати і показуватимемо характер у фіналі», заявила Магучіх.

Фінал жіночих стрибків у висоту на Євро-2025 у приміщенні відбудеться у неділю, 9 березня, о 18:05 за київським часом.

Нагадаємо, два з трьох українських стрибунів кваліфікувалися до фіналу на чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики, що стартував в нідерландському Апелдорні.

Загалом до фіналу відібралися вісім спортсменів: крім українців Дорощука та Нікітіна туди потрапили італійці Мануель Ландо та Маттео Сіолі, чех Ян Штефела, фін Даніель Косонен, Альперен Асет з Туреччини, а також Тобіас Потьє з Німеччини.

Натомість не відібрався Томас Кармой, бронзовий призер Євро-2023 у приміщенні.

Фінал чоловічих стрибків у висоту відбудеться у суботу, 8 березня, о 21:09.