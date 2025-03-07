Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чемпіонат Європи у приміщенні: Магучіх провела найкоротшу кваліфікацію у кар'єрі

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чемпіонат Європи у приміщенні: Магучіх провела найкоротшу кваліфікацію у кар'єрі
Магучіх: Один стрибок – і ми у фіналі
фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Фінал жіночих стрибків у висоту на Євро-2025 у приміщенні відбудеться у неділю, 9 березня

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала для «Суспільне Спорт» виступ у кваліфікації жіночих стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2025 у приміщенні. Про це повідомляє «Главком».

Магучіх стала єдиною з трьох українок, хто подолав кваліфікацію у жіночих стрибках у висоту на Євро у приміщенні. Для цього українській спортсменці знадобилося взяти планку 1.89 метра.

Кваліфікація на Євро у приміщенні виявилася найкоротшою у кар'єрі для Магучіх. Хоча змагання у секторі розпочалися на висоті 1.75 м, чинна чемпіонка Європи пропустила одразу три планки. А потім подолала планку 1.89 м з першої спроби.

Після завершення кваліфікації українська стрибунка розповіла про емоції від старту змагань. Зокрема Магучіх звернула увагу на те, що до фіналу допустили одразу дев'ятьох спортсменок, хоча за регламентом туди мали потрапити лише вісім.

«Найкоротша кваліфікація у кар'єрі? Так, один стрибок – і ми у фіналі. Але я дуже довго чекала, бо початкова висота була 1.75 м, а я, зазвичай, починаю 1.90-1.92 м. А тут ми вирішили почати з 1.89 м, щоб не переохолоджуватися і бути у формі. Я все ж думала, що буде другий стрибок на 1.92 м, але оскільки нас залишилося дев'ять, і там проходила кваліфікація у штовханні ядра, нам сказали: «Вас дев'ять – все, йдіть відпочивати і будете у фіналі стрибати», – розповіла українка.

Вона також зазначила, що до чемпіонату Європи підійшла у гарній формі.

«Євро – головний старт [зимового] сезону, потім чемпіонат світу [у приміщенні]. До цього старту була підготовка. Все добре, будемо відпочивати і показуватимемо характер у фіналі»,  заявила Магучіх.

Фінал жіночих стрибків у висоту на Євро-2025 у приміщенні відбудеться у неділю, 9 березня, о 18:05 за київським часом.

Нагадаємо, два з трьох українських стрибунів кваліфікувалися до фіналу на чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики, що стартував в нідерландському Апелдорні.

Загалом до фіналу відібралися вісім спортсменів: крім українців Дорощука та Нікітіна туди потрапили італійці Мануель Ландо та Маттео Сіолі, чех Ян Штефела, фін Даніель Косонен, Альперен Асет з Туреччини, а також Тобіас Потьє з Німеччини.

Натомість не відібрався Томас Кармой, бронзовий призер Євро-2023 у приміщенні.

Фінал чоловічих стрибків у висоту відбудеться у суботу, 8 березня, о 21:09.

Теги: Ярослава Магучіх легка атлетика чемпіонат Європи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Корсун за професійну кар'єру одного разу виходила до фіналів чемпіонату Європи з легкої атлетики
«Не могла ходити». Легкоатлетка Корсун із травмою змагалася на Євро-2025 в приміщенні
Сьогодні, 13:48
Анна Красуцька: Виходжу на сектор для стрибків – і все, сідаю, мене не несе
«Жахливо». Українська легкоатлетка прокоментувала свій дебют на Євро в приміщенні
Сьогодні, 09:59
Олег Дорощук успішно подола кваліфікацію Євро-2025
Два українці вийшли у фінал стрибків у висоту на Євро-2025 в приміщенні
Вчора, 21:41
Шепелєв змагатиметься на своєму другому великому міжнародному турнірі у кар'єрі серед дорослих
Україна уперше за вісім років буде представлена на Євро у приміщенні у чоловічому потрійному стрибку
5 березня, 13:46
На російських і білоруських спортсменів у Чехії не чекають
Російських байдарочників та каноїстів відсторонили від чемпіонату Європи в Чехії
5 березня, 12:04
Команда у складі Аліни Дмитрук, Валерії Білоус-Гріджак, Маргарити Ангарської та Поліни Спиридонової здобула золото чемпіонату Європи
Україна здобула три нагороди на чемпіонаті Європи з фехтування серед кадетів
27 лютого, 10:32
Махмудова до окупованого Криму потрапила, не проходячи прикордонний контроль, згідно з законами України
Росіянка Махмудова, яка незаконно відвідувала Крим, стала чемпіонкою Європи зі стрільби з лука
24 лютого, 11:27
Шайдулліна (четверта ліворуч) на територію окупованого Криму потрапила, не проходячи прикордонний контроль
Росіянку Шайдулліну, яка незаконно відвідувала Крим, заявили на чемпіонат Європи з важкої атлетики
23 лютого, 11:17
Вболівальниця Ярослави та її плакат про тарифи і висоту стрибків українки
«Стрибай так високо, як тарифи на комуналку». Вболівальники оригінально підтримали Магучіх
18 лютого, 20:02

Новини

Український нападник забив фантастичний гол із центру поля (відео)
Український нападник забив фантастичний гол із центру поля (відео)
Чемпіонат Європи у приміщенні: Магучіх провела найкоротшу кваліфікацію у кар'єрі
Чемпіонат Європи у приміщенні: Магучіх провела найкоротшу кваліфікацію у кар'єрі
Британія готова судитися з Абрамовичем, щоб віддати Україні гроші від продажу «Челсі»
Британія готова судитися з Абрамовичем, щоб віддати Україні гроші від продажу «Челсі»
«Не могла ходити». Легкоатлетка Корсун із травмою змагалася на Євро-2025 в приміщенні
«Не могла ходити». Легкоатлетка Корсун із травмою змагалася на Євро-2025 в приміщенні
Екстренер «Динамо» сподівається на швидке повернення команд з Росії на міжнародну арену
Екстренер «Динамо» сподівається на швидке повернення команд з Росії на міжнародну арену
Ексгравець «Челсі» розповів, як Шевченко жорстоко побив одноклубника з Ізраїлю
Ексгравець «Челсі» розповів, як Шевченко жорстоко побив одноклубника з Ізраїлю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 березня 2025
18K
Вплив релігії на владу США: що потрібно знати Україні?
14K
87-річний генерал Дурдинець досі отримує зарплату в МВС
13K
Прогноз магнітних бур на 7-9 березня: якою буде сонячна активність
5131
Втрати ворога станом на 7 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У більшості областей відбій повітряної тривоги: куди влучили окупанти
Сьогодні, 07:24
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua