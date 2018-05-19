Швеція розгромила США і вийшла у фінал чемпіонату світу-2018 з хокею
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Розсилка
У воротах американської збірної побувало шість шайб
Завершився перший півфінальний матч чемпіонату з хокею, що проходить в Данії.
У ньому збірна Швеції здобула розгромну перемогу над командою США.
Зустріч завершилася з рахунком 6:0.
Нагадаємо, в іншому півфінальному матчі збірна Канади зустрінеться з командою Швейцарії.
Чемпіонат світу 2018 року з хокею
Півфінал
Швеция – США 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
1:0 – 14 Арвідссон (Форсберг, де ла Роз)
2:0 – 27 Пяярві-Свенссон (Баклунд)
3:0 – 30 Хернквіст (Клінгберг, Баклунд)
4:0 – 30 Янмарк-Нюлен (Ракелль)
5:0 – 51 Арвідссон (Зібанежад)
6:0 – 57 Кемпе (Баклунд)