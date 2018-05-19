  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Швеція розгромила США і вийшла у фінал чемпіонату світу-2018 з хокею

    • Розсилка

    У воротах американської збірної побувало шість шайб

    Завершився перший півфінальний матч чемпіонату з хокею, що проходить в Данії.

    У ньому збірна Швеції здобула розгромну перемогу над командою США.

    Зустріч завершилася з рахунком 6:0.

    Нагадаємо, в іншому півфінальному матчі збірна Канади зустрінеться з командою Швейцарії.

    Чемпіонат світу 2018 року з хокею

    Півфінал

    Швеция – США 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

    1:0 – 14 Арвідссон (Форсберг, де ла Роз)
    2:0 – 27 Пяярві-Свенссон (Баклунд)
    3:0 – 30 Хернквіст (Клінгберг, Баклунд)
    4:0 – 30 Янмарк-Нюлен (Ракелль)
    5:0 – 51 Арвідссон (Зібанежад)
    6:0 – 57 Кемпе (Баклунд)

    чемпіонат світу хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ