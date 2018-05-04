Сидорчук вперше з жовтня потрапив в заявку «Динамо»
- Сьогодні, 19:35
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Сергій Сидорчук
Український півзахисник не грав з жовтня
Півзахисник «Динамо» Сергій Сидорчук може зіграти вперше з жовтня за основу в матчі з «Маріуполем».
3-го травня Сидорчук вийшов на 75-й хвилині матчу дублів.
Нагадаємо, 26-річний футболіст отримав травму в матчі з «Янг Бойз» (1:0) 19 жовтня 2017 року.
Він пошкодив передню хрестоподібну зв'язку і переніс операцію в Барселоні.
Також в заявку потрапив захисник Тамаш Кадар, який травмувався 15 березня в матчі з «Лаціо».
Джерело: ua.tribuna.com