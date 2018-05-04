Сидорчук вперше з жовтня потрапив в заявку «Динамо»

Український півзахисник не грав з жовтня

Півзахисник «Динамо» Сергій Сидорчук може зіграти вперше з жовтня за основу в матчі з «Маріуполем». 3-го травня Сидорчук вийшов на 75-й хвилині матчу дублів. Нагадаємо, 26-річний футболіст отримав травму в матчі з «Янг Бойз» (1:0) 19 жовтня 2017 року. Він пошкодив передню хрестоподібну зв'язку і переніс