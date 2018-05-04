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    Сидорчук вперше з жовтня потрапив в заявку «Динамо»

    Український півзахисник не грав з жовтня
    Півзахисник «Динамо» Сергій Сидорчук може зіграти вперше з жовтня за основу в матчі з «Маріуполем». 3-го травня Сидорчук вийшов на 75-й хвилині матчу дублів. Нагадаємо, 26-річний футболіст отримав травму в матчі з «Янг Бойз» (1:0) 19 жовтня 2017 року. Він пошкодив передню хрестоподібну зв'язку і переніс
    • Сьогодні, 19:35
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    Сергій Сидорчук
    Сергій Сидорчук

    Український півзахисник не грав з жовтня

    Півзахисник «Динамо» Сергій Сидорчук може зіграти вперше з жовтня за основу в матчі з «Маріуполем».

    3-го травня Сидорчук вийшов на 75-й хвилині матчу дублів.

    Нагадаємо, 26-річний футболіст отримав травму в матчі з «Янг Бойз» (1:0) 19 жовтня 2017 року.

    Він пошкодив передню хрестоподібну зв'язку і переніс операцію в Барселоні.

    Також в заявку потрапив захисник Тамаш Кадар, який травмувався 15 березня в матчі з «Лаціо».

    Джерело: ua.tribuna.com

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