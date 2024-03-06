Син Андрія Шевченка отримав виклик до юнацької збірної України з футболу

«Зроблю все можливе, щоб допомогти команді у майбутніх матчах і принести радість нашій країні. Слава Україні», – заявив Шевченко-молодший

Крістіан Шевченко потрапив до заявки збірної України U-19 на матчі елітраунду відбору на Євро-2024

Син президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка, 17-річний Крістіан отримав дебютний виклик до юнацької збірної України (U-19), повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Напередодні Шевченко-молодший отримав українське громадянство, що дало йому можливість виступати за збірні України. Після цього новий головний тренер юнацької збірної України (U-19) Дмитро Михайленко визначив склад команди на матчі елітраунду відбору на Євро-2024. До списку з 20 гравців потрапив і Крістіан Шевченко.

Зазначається, що Крістіан Шевченко народився у Лондоні 2006 року. Свою футбольну кар'єру він розпочав в академії «Челсі». Влітку 2023 року підписав контракт з англійським «Вотфордом», де наразі виступає за команду U-18 на позиції центрального нападника.

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Сам Крістіан уже прокоментував свій дебютний виклик до збірної України U-19 у коментарі Tribuna.com.

«Звичайно, бути викликаним до збірної України – це завжди честь. Я з нетерпінням чекаю на майбутні можливості та чекаю нагоди зустрітися зі своїми партнерами та тренерами. Зроблю все можливе, щоб допомогти команді у майбутніх матчах і принести радість нашій країні. Слава Україні», – заявив Шевченко-молодший.

За підсумками жеребкування елітраунду «синьо-жовті» потрапили до групи 7, де зіграють із командами Швейцарії, Північної Македонії та Латвії. Господарем мінітурніру буде Північна Македонія, поєдинки квартету відбудуться 20-26 березня в Скоп'є.

Переможці груп елітраунду приєднаються до господаря, Північної Ірландії, у фінальній стадії, яка відбудеться 15-28 липня 2024 року і стане відбором від УЄФА до ЧС-2025 (U-20).

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Нагадаємо, син Андрія Шевченка Крістіан отримав українське громадянство. Тепер Крістіан Шевченка може виступати за юнацькі збірні України. Залишилося пройти реєстрацію футбольного громадянства в ФІФА.

Нещодавно Андрій Шевченко очолив Українську асоціацію футболу.

Останнім місцем роботи Шевченка був тренерський досвід у Дженоа. Перед тим він працював зі збірною України, з якою дійшов до чвертьфіналу на Євро-2020. Андрій виграв «Золотий м'яч»-2004, а також має звання Героя України. У травні 2022 року став першим амбасадором проєкту «United24», який спрямований на акумулювання допомоги Україні.