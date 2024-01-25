Андрій Шевченко очолив Українську асоціацію футболу

Попередній президент УАФ перебуває в СІЗО через підозри щодо розкрадання коштів

Новим очільником Української асоціації футболу (УАФ) став колишній капітан і тренер збірної Андрій Шевченко. Його обрали на позачерговому XXVI Конгресі УАФ – офіційна процедура була формальністю, адже Шевченко виступив єдиним кандидатом, не маючи конкурентів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Попереднім президентом УАФ був Андрій Павелко, який зараз перебуває в СІЗО через підозри щодо розкрадання коштів під час будівництва футбольних полів. Павелко працював на посаді з 2015 року, а ще раніше УАФ очолювали Віктор Банніков, Валерій Пустовойтенко, Григорій Суркіс і Анатолій Коньков.

Останнім місцем роботи Шевченка був тренерський досвід у Дженоа. Перед тим він працював зі збірною України, з якою дійшов до чвертьфіналу на Євро-2020. Андрій виграв «Золотий м'яч»-2004, а також має звання Героя України. У травні 2022 року став першим амбасадором проєкту «United24», який спрямований на акумулювання допомоги Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

17 листопада 2022 року Андрій Шевченко був обраний віцепрезидентом НОК України, проте наступного ж дня написав заяву про вихід зі складу цієї організації через обрання туди проросійських депутатів Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса. З вересня 2023-го є позаштатним радником Президента України.

Перед виборами новий президент УАФ провів кілька зустрічей з членами асоціації у Києві, Львові та Харкові. Попередній досвід діяльності на посаді футбольного функціонера у Андрія Шевченка відсутній, до цього він також не презентував своєї команди.

Нагадаємо, керівник Української асоціації футболу Андрій Павелко перебуває під арештом у Львові вже понад пів року. Захист наголошує на незаконності його утримання за ґратами, апелюючи, серед іншого, до норм КПК, які не передбачають такої жорсткої міри запобіжного захисту у разі інкримінування особі економічного злочину. Крім того, як розповів адвокат Андрія Павелка Сергій Бойко у коментарі «Главкому», його підзахисному майже три місяці не надають для ознайомлення матеріалів справи.