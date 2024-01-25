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Андрій Шевченко очолив Українську асоціацію футболу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Андрій Шевченко очолив Українську асоціацію футболу
Легендарний футболіст був єдиним кандидатом на посаду
фото з відкритих джерел

Попередній президент УАФ перебуває в СІЗО через підозри щодо розкрадання коштів 

Новим очільником Української асоціації футболу (УАФ) став колишній капітан і тренер збірної Андрій Шевченко. Його обрали на позачерговому XXVI Конгресі УАФ – офіційна процедура була формальністю, адже Шевченко виступив єдиним кандидатом, не маючи конкурентів.

Попереднім президентом УАФ був Андрій Павелко, який зараз перебуває в СІЗО через підозри щодо розкрадання коштів під час будівництва футбольних полів. Павелко працював на посаді з 2015 року, а ще раніше УАФ очолювали Віктор Банніков, Валерій Пустовойтенко, Григорій Суркіс і Анатолій Коньков.

Останнім місцем роботи Шевченка був тренерський досвід у Дженоа. Перед тим він працював зі збірною України, з якою дійшов до чвертьфіналу на Євро-2020. Андрій виграв «Золотий м'яч»-2004, а також має звання Героя України. У травні 2022 року став першим амбасадором проєкту «United24», який спрямований на акумулювання допомоги Україні.

17 листопада 2022 року Андрій Шевченко був обраний віцепрезидентом НОК України, проте наступного ж дня написав заяву про вихід зі складу цієї організації через обрання туди проросійських депутатів Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса. З вересня 2023-го є позаштатним радником Президента України.

Перед виборами новий президент УАФ провів кілька зустрічей з членами асоціації у Києві, Львові та Харкові. Попередній досвід діяльності на посаді футбольного функціонера у Андрія Шевченка відсутній, до цього він також не презентував своєї команди.

Нагадаємо, керівник Української асоціації футболу Андрій Павелко перебуває під арештом у Львові вже понад пів року. Захист наголошує на незаконності його утримання за ґратами, апелюючи, серед іншого, до норм КПК, які не передбачають такої жорсткої міри запобіжного захисту у разі інкримінування особі економічного злочину. Крім того, як розповів адвокат Андрія Павелка Сергій Бойко у коментарі «Главкому», його підзахисному майже три місяці не надають для ознайомлення матеріалів справи.

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Теги: Андрій Шевченко президент Українська асоціація футболу

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